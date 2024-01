Les exportations de tomates rouges du Mexique en hausse de 2,1% en 2023

Les exportations de tomates rouges du Mexique ont totalisé 2,189 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 2,1% en glissement annuel.

Mesurée en volume, la croissance a été de 1,0%, à 1 798 100 tonnes, selon les données de l’ANAM.

La tomate rouge (Solanum lycopersicum) est un fruit appartenant à la famille des Solanacées, mais elle est souvent consommée et traitée culinairement comme un légume.

À ce titre, elle est l’un des légumes les plus populaires et les plus polyvalents au monde, utilisée dans une grande variété de plats et de sauces.

L’actuel accord de suspension des tomates (TSA) sur les tomates fraîches cultivées au Mexique garantit que les producteurs et exportateurs signataires vendent toutes les tomates fraîches et réfrigérées aux États-Unis à un prix égal ou supérieur au prix de référence du TSA.

Les tomates destinées à la transformation sont exemptées du prix de référence.

Pour entrer sur le marché américain, les cargaisons de tomates mexicaines sont inspectées par des agences telles que les douanes et la protection des frontières (CBP), le ministère de l’agriculture (USDA), les ministères de l’agriculture des États et la Food and Drug Administration (FDA), afin de vérifier qu’elles sont conformes à la réglementation américaine en vigueur en matière d’importation.

Exportations de tomates

La TSA est différente des exigences d’importation pour les tomates fraîches en vertu de la section 8e de l’USDA Agricultural Marketing Agreement Act of 1937 (AMAA).

En outre, les tomates sont inspectées aux ports d’entrée américains par le CBP et l’USDA afin de s’assurer que le produit est exempt de preuves du Tomato brown rough fruit virus (ToBRFV), et sont également soumises à l’inspection de la FDA.

Les tomates sont riches en nutriments essentiels tels que la vitamine C, la vitamine A, le potassium et le lycopène, un antioxydant associé à divers bienfaits pour la santé.

Les tomates mexicaines suivent des chaînes d’approvisionnement bien établies sur les marchés des États-Unis.

Le plus grand volume de tomates mexicaines importées aux États-Unis entre par le district douanier de Laredo, suivi par les districts douaniers de Nogales et de San Diego.