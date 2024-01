Exportações de tomate vermelho do México aumentam 2,1% em 2023

As exportações de tomate vermelho do México totalizaram 2,189 bilhões de dólares em 2023, um aumento de 2,1% em relação ao ano anterior.

Medido em volume, o crescimento foi de 1,0%, para 1.798.100 toneladas, de acordo com dados da ANAM.

O tomate vermelho (Solanum lycopersicum) é um fruto pertencente à família Solanaceae, mas é frequentemente consumido e tratado culinariamente como um vegetal.

Como tal, é um dos vegetais mais populares e versáteis em todo o mundo, utilizado numa variedade de pratos e molhos.

O atual Acordo de Suspensão do Tomate (TSA) relativo ao tomate fresco cultivado no México garante que os produtores e exportadores signatários vendem todo o tomate fresco e refrigerado aos Estados Unidos a um preço igual ou superior ao preço de referência do TSA.

Os tomates destinados à transformação estão isentos do preço de referência.

Para entrar no mercado dos Estados Unidos, os carregamentos de tomate mexicano são inspeccionados por agências como a Customs and Border Protection (CBP), o Department of Agriculture (USDA), os departamentos estatais de agricultura e a Food and Drug Administration (FDA) para verificar a conformidade com os regulamentos de importação existentes nos Estados Unidos.

Exportações de tomate

O TSA é diferente dos requisitos de importação para tomates frescos ao abrigo da Secção 8e da Lei do Acordo de Comercialização Agrícola de 1937 (AMAA) do USDA.

Além disso, os tomates são inspeccionados nos portos de entrada dos EUA pelo CBP e pelo USDA, a fim de garantir que o produto não apresenta indícios do Tomato brown rough fruit virus (ToBRFV), e estão igualmente sujeitos a inspeção pela FDA.

O tomate é rico em nutrientes essenciais, como a vitamina C, a vitamina A, o potássio e o licopeno, um antioxidante associado a vários benefícios para a saúde.

Dos Estados Unidos, o tomate mexicano segue cadeias de abastecimento bem estabelecidas nos mercados.

O maior volume de tomate mexicano importado para os Estados Unidos entra pelo distrito aduaneiro de Laredo, seguido pelos distritos aduaneiros de Nogales e San Diego.