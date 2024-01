L’économie mexicaine: avantages et inconvénients

L’économie mexicaine est classée dans la catégorie des revenus moyens supérieurs à l’échelle mondiale et ses avantages et inconvénients sont les suivants, selon Goldman Sachs Trust.

Depuis la période de turbulences économiques qui a suivi la dévaluation du peso en 1994 et qui a déclenché la pire récession depuis plus de 50 ans, le Mexique a connu une période de reprise économique générale.

Toutefois, les préoccupations économiques et sociales persistent en ce qui concerne la faiblesse des salaires réels, le sous-emploi d’une grande partie de la population, la répartition inégale des revenus et le peu de possibilités d’avancement pour la grande population appauvrie des États du sud.

Le Mexique a également un passé d’inflation élevée et de dévaluations substantielles du peso, entraînant des instabilités monétaires.

Ces problèmes économiques et politiques ont provoqué la volatilité des marchés boursiers mexicains.

L’économie de marché mexicaine est un mélange d’industrie et d’agriculture modernes et anciennes, de plus en plus dominées par le secteur privé.

Économie mexicaine

Les administrations récentes ont lancé un processus de privatisation de certaines entités et industries, notamment les ports maritimes, les chemins de fer, les télécommunications, la production d’électricité, la distribution de gaz naturel et les aéroports.

Dans certains cas, cependant, les entités nouvellement privatisées ont subi des pertes en raison de leur incapacité à s’adapter rapidement à un environnement concurrentiel ou à l’évolution des normes réglementaires et juridiques.

L’économie mexicaine est fortement dépendante du commerce et des investissements étrangers en provenance des États-Unis et du Canada, les principaux partenaires commerciaux du Mexique.

Toute modification de l’offre, de la demande, du prix ou d’autres composantes économiques des importations ou des exportations mexicaines, ainsi que toute réduction des investissements étrangers ou tout changement dans les économies américaine ou canadienne, peuvent avoir un impact négatif sur l’économie mexicaine.

L’économie mexicaine bénéficie non seulement d’importantes ressources en devises, mais aussi d’un secteur touristique solide et d’abondantes ressources naturelles.

En particulier, les recettes fiscales du Mexique dépendent fortement des exportations de pétrole et sont sensibles aux fluctuations du prix du pétrole.

Accords commerciaux

Le Mexique dispose d’un vaste réseau d’accords commerciaux et d’un solide secteur industriel d’exportation, en particulier dans l’industrie manufacturière, et il est intégré dans les chaînes de valeur mondiales.

Cependant, le Mexique est sujet à l’instabilité sociale et politique en raison d’une augmentation récente de l’activité criminelle, y compris les crimes violents et les actions terroristes commises par certaines organisations politiques et de trafic de drogue.

La corruption reste très répandue dans les institutions mexicaines et les infrastructures sont sous-développées.

Historiquement, le Mexique est sujet à des catastrophes naturelles telles que les tsunamis, les volcans, les ouragans et les tremblements de terre destructeurs, qui peuvent avoir un impact négatif sur son économie.