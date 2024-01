Prós e contras da economia mexicana

A economia mexicana é classificada como de rendimento médio-alto a nível mundial e alguns dos seus prós e contras são os seguintes, de acordo com a Goldman Sachs Trust.

Desde o período de turbulência económica que envolveu a desvalorização do peso em 1994, que desencadeou a pior recessão em mais de 50 anos, o México tem vivido um período de recuperação económica geral.

No entanto, persistem preocupações económicas e sociais relacionadas com os baixos salários reais, o subemprego de um grande segmento da população, a desigualdade na distribuição dos rendimentos e as poucas oportunidades de progressão para a grande população empobrecida dos estados do sul.

O México tem também um historial de inflação elevada e de desvalorizações substanciais do peso, que conduzem a instabilidades monetárias.

Estes problemas económicos e políticos têm causado volatilidade nos mercados bolsistas mexicanos.

A economia de mercado livre do México contém uma mistura de indústria e agricultura modernas e antiquadas, cada vez mais dominadas pelo sector privado.

Economia mexicana

As administrações recentes iniciaram um processo de privatização de certas entidades e indústrias, incluindo portos marítimos, caminhos-de-ferro, telecomunicações, produção de eletricidade, distribuição de gás natural e aeroportos.

No entanto, nalguns casos, as entidades recentemente privatizadas sofreram perdas devido à incapacidade de se adaptarem rapidamente a um ambiente competitivo ou à alteração das normas regulamentares e jurídicas.

A economia mexicana é altamente dependente do comércio e do investimento estrangeiro dos Estados Unidos e do Canadá, os principais parceiros comerciais do México.

Qualquer alteração na oferta, procura, preço ou outras componentes económicas das importações ou exportações do México, bem como qualquer redução do investimento estrangeiro ou alterações nas economias dos Estados Unidos ou do Canadá, podem ter um impacto negativo na economia mexicana.

Para além de receber amplos recursos em divisas, a economia mexicana tem um forte sector turístico e amplos recursos naturais.

Em particular, as receitas fiscais do México estão muito dependentes das exportações de petróleo e são susceptíveis às flutuações do preço do petróleo.

Acordos comerciais

O México tem uma extensa rede de acordos comerciais e um forte sector industrial de exportação, especialmente na indústria transformadora, e está integrado em cadeias de valor globais.

No entanto, o México está sujeito a uma instabilidade social e política resultante de um recente aumento da atividade criminosa, incluindo crimes violentos e acções terroristas cometidos por certas organizações políticas e de tráfico de droga.

A corrupção continua a ser generalizada nas instituições mexicanas e as infra-estruturas estão subdesenvolvidas.

Historicamente, o México tem sido propenso a catástrofes naturais, como tsunamis, vulcões, furacões e terramotos destrutivos, que podem afetar negativamente a sua economia.