Exportations numériques: pays leaders

Selon un rapport de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les exportations numériques s’élèveront à 3,82 billions de dollars en 2022, soit une valeur près de quatre fois supérieure à celle de 2005.

Quelle est la définition des exportations numériques ? Les exportations numériques sont l’échange et la vente à l’échelle internationale de produits et de services numériques, notamment de logiciels, d’applications, de contenus multimédias, de services en ligne, de jeux numériques, de biens virtuels et d’actifs numériques.

Les services numériques sont devenus une composante de plus en plus importante du commerce et devraient continuer à se développer.

La capacité de fournir des services par voie numérique a joué un rôle important dans la résilience du commerce pendant la pandémie de Covid-19.

Alors que le tourisme et d’autres services nécessitant une mobilité transfrontalière ont diminué, les exportations de services numériques, y compris les services de conseil en informatique, ont continué à augmenter.

Sous l’effet des progrès de la technologie numérique et de l’évolution des pratiques commerciales, la part du commerce des services qui peut être fournie à distance par le biais de réseaux informatiques devrait continuer à augmenter.

Les exportations de services numériques sont dominées par les économies à haut revenu et certaines économies émergentes.

Exportations numériques

En 2022, les économies à haut revenu étaient responsables de plus de 82% des exportations mondiales de services numériques.

Parmi ces économies, l’Union européenne détient la plus grande part avec 37%, suivie par les États-Unis avec 16% et le Royaume-Uni avec 9%.

Parallèlement, 17% des exportations de services numériques proviennent d’économies à revenu intermédiaire, la Chine et l’Inde représentant respectivement 6 et 5%.

En particulier, des régions telles que l’Afrique, l’Amérique latine et les Caraïbes ont une présence relativement limitée sur le marché des services numériques, avec respectivement 1 et 2%.

La participation des pays les moins avancés (PMA) est particulièrement limitée, puisqu’ils ne représentent que 0,2% des exportations mondiales de services numériques, une part de marché en baisse.

À la traîne

Malgré la croissance globale des exportations de services numériques, l’Afrique et l’Amérique latine ont continué à enregistrer des progrès plus lents.

Entre 2015 et 2022, les exportations numériques ont augmenté plus rapidement dans les économies à revenu intermédiaire (10% en moyenne par an) que dans les économies à revenu élevé (7%).