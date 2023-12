WePlay Studios: la réalité augmentée

WePlay Studios utilise la réalité augmentée dans la production de son contenu, en combinant les jeux, la technologie et la narration pour créer des expériences inégalées pour le public.

En général, le marché des produits et services Internet, y compris, mais sans s’y limiter, les expériences immersives en 3D, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, se caractérise par des développements technologiques rapides, l’évolution des normes industrielles, la demande des consommateurs et l’introduction et l’amélioration fréquentes de nouveaux produits.

La réalité augmentée et la réalité virtuelle évoluent et deviennent plus accessibles, avec des applications dans des domaines tels que le jeu, l’éducation, la médecine et la formation.

À propos d’elle-même, WePlay Studios affirme accélérer l’industrie du divertissement grâce à des solutions créatives en matière de diffusion, de réalité augmentée, d’effets visuels, d’expériences interactives et plus encore.

Des réseaux, des marques et des agences du monde entier font appel à WePlay Studios pour le développement de contenu, l’exécution de la production et l’intégration de marques très ciblées.

Réalité augmentée

Fondée à Kiev, en Ukraine, par Yura Lazebnikov et Oleg Krot, la société possède deux sites à Los Angeles, en Californie (États-Unis) et à Kiev, en Ukraine, avec des stades et des studios de haute technologie spécialisés dans la création de contenu de tout type.

Aujourd’hui, WePlay Studios est le partenaire stratégique de One True King, la plus grande communauté de streaming aux États-Unis, et le partenaire de production de l’organisation Enthusiast Gaming.

L’équipe de WePlay a été présélectionnée pour les 2022 Sports Emmy Awards pour la couverture d’un événement eSports et finaliste pour les 2021 Esports Awards pour l’équipe créative de l’année, parmi de nombreuses autres récompenses.

WePlay Studios est fier d’avoir développé, produit, hébergé et diffusé plus de 30 événements de jeux et d’eSports, totalisant près de 2 millions de followers et 235 millions de vues sur Twitch.

Avec des exemples comme Ingress et Pokémon GO, la réalité augmentée dans le jeu est une technologie qui combine des éléments du monde réel avec des éléments générés par ordinateur pour améliorer l’expérience de l’utilisateur.

Contrairement à la réalité virtuelle, qui crée un environnement entièrement numérique, la réalité augmentée superpose des informations numériques au monde réel au moyen d’appareils tels que des smartphones, des tablettes ou des lunettes spéciales.