L’économie numérique: internet mobile et big data

L’économie numérique est devenue l’un des piliers fondamentaux du développement économique qualitatif, a souligné QMMM Holdings Limited.

Avec l’innovation et l’application rapides des technologies numériques telles que l’informatique en nuage, l’internet mobile, le big data et l’intelligence artificielle, l’économie numérique devient un moteur important du développement économique et social mondial.

Les statistiques de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) montrent que les exportations mondiales de ces services sont passées d’environ 3,300 milliards de dollars en 2019 à 3 820 milliards de dollars en 2022.

Cette croissance a permis de compenser la forte baisse des exportations d’autres services au cours de cette période.

Les services numériques représentaient respectivement 79% et 64% des exportations totales de services en Amérique du Nord et en Europe en 2021.

L’Asie, l’Amérique latine et les Caraïbes ont également augmenté leur part des exportations totales de services de 10% en 2022. En Océanie, la part est passée de 24% en 2019 à 39% en 2022.

Selon QMMM, l’échelle de l’économie numérique mondiale devrait continuer à croître, bénéficiant du développement des technologies de l’information de nouvelle génération, telles que l’internet, le big data, l’informatique en nuage et la transformation numérique des industries traditionnelles.

En 2022, les économies numériques de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud atteignaient 7,52 billions de dollars, tandis que l’économie numérique de l’Asie du Sud-Est (Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande, Viêt Nam et Singapour) atteignait 0,06 billion de dollars.

Pour l’avenir, l’Organisation de coopération numérique a annoncé sa feuille de route pour 2030 dans le cadre de sa déclaration ministérielle, appelant à une coopération mondiale ouverte pour combler le fossé numérique lors de sa deuxième assemblée générale annuelle à Riyad le 5 janvier 2023.

Deemah Al Yahya, secrétaire général de l’Organisation de coopération numérique, prévoit que l’économie numérique contribuera à hauteur de 30% au PIB mondial et créera 30 millions d’emplois d’ici à 2030.

Selon le SEA e-Conomy Report 2022, l’économie numérique de l’Asie du Sud-Est devrait atteindre une valeur marchande brute d’environ 330 milliards d’USD d’ici 2025 et une valeur marchande brute comprise entre 600 milliards et 1 000 milliards d’USD d’ici 2030.