Exportations de pétrole du Mexique en 2023

Les exportations de pétrole du Mexique ont chuté de 14,8% en 2023, en glissement annuel, pour atteindre 3,29 milliards de dollars, selon les données de la Banque du Mexique.

Dominées par Pemex, une compagnie pétrolière publique, les exportations pétrolières du Mexique comprennent le pétrole brut et les produits pétroliers.

Pemex est la plus grande entreprise du Mexique en termes de revenus et se classera au 11e rang des producteurs de pétrole brut et au 20e rang des entreprises pétrolières et gazières dans le monde en 2021.

Exportations de pétrole

Bien que les exportations de pétrole du Mexique aient considérablement réduit leur importance dans les ventes extérieures totales du pays, les revenus de Pemex provenant de ces ventes sont importants pour les revenus du secteur public du pays.

Après avoir chuté de 25,985 milliards de dollars en 2019 à 17,413 milliards de dollars en 2020, les exportations de pétrole ont augmenté de 28,926 milliards de dollars en 2021 à 39,212 milliards de dollars en 2022.

Parmi les faits marquants du secteur, le 6 septembre 2023, le ministère de l’Énergie (Sener) a lancé la construction d’une usine de catalyse dont la capacité de production est estimée à 890 tonnes de pétrole par an. Ce projet vise à permettre à Pemex d’économiser environ 80 millions de pesos par an, soit le montant approximatif qu’elle dépense actuellement pour importer des produits catalytiques auprès d’entreprises étrangères.

Dette

Le 27 octobre 2023, Pemex a annoncé que, de juillet à septembre 2023, la production d’hydrocarbures liquides sans partenaires extérieurs s’élevait en moyenne à 1 million 850 000 barils par jour et à 1 million 861 000 barils par jour au 30 septembre 2023.

Au 30 septembre 2023, Pemex avait un bénéfice net cumulé de 3,03 milliards d’USD et une dette cumulée de 105,84 millions d’USD.

En outre, au 30 septembre 2023, Pemex avait réduit le solde de sa dette totale d’environ 23 milliards USD depuis le 1er décembre 2018, soit une baisse d’environ 18,1%.

Ensuite, le 29 décembre 2023, un décret exécutif a été publié au Journal officiel désignant l’approvisionnement en hydrogène de l’usine d’hydrogène U-3400 de la raffinerie Miguel Hidalgo de Pemex à Tula de Allende comme étant d’intérêt public.

Selon ce décret, Pemex Transformación Industrial, une filiale de Pemex, reprendra les opérations de l’usine et sera responsable des compensations à verser aux anciens opérateurs de l’usine dans le cadre de la déclaration d’intérêt public et conformément à la législation en vigueur.