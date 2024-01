Exportações de petróleo do México em 2023

As exportações de petróleo do México caíram a uma taxa anual de 14,8% em 2023, para US $ 3,29 trilhões, de acordo com dados do Banco do México.

Dominadas pela Pemex, uma empresa estatal de petróleo, as exportações de petróleo do México incluem petróleo bruto e produtos petrolíferos.

A Pemex é a maior empresa do México em receita e classificada como a 11ª maior produtora de petróleo bruto e a 20ª maior empresa de petróleo e gás do mundo em 2021.

Exportações de petróleo

Embora as exportações de petróleo do México tenham reduzido substancialmente a sua importância no total das vendas externas do país, as receitas da Pemex provenientes destas vendas são relevantes para as receitas do sector público do país.

Depois de cair de 25,985 mil milhões de dólares em 2019 para 17,413 mil milhões de dólares em 2020, as exportações de petróleo cresceram de 28,926 mil milhões de dólares em 2021 para 39,212 mil milhões de dólares em 2022.

Entre os destaques do sector, em 6 de setembro de 2023, o Ministério da Energia (Sener) iniciou a construção de uma fábrica de catalisadores com uma capacidade de produção estimada em 890 toneladas de petróleo por ano. Este projeto visa poupar à Pemex cerca de 80 milhões de pesos por ano, que é o montante aproximado que gasta atualmente na importação de produtos catalisadores de empresas estrangeiras.

Dívida

Em 27 de outubro de 2023, a Pemex anunciou que, de julho a setembro de 2023, a produção de hidrocarbonetos líquidos sem parceiros externos foi, em média, de 1 milhão 850 000 barris por dia e de 1 milhão 861 000 barris por dia a partir de 30 de setembro de 2023.

Em 30 de setembro de 2023, a Pemex tinha um lucro líquido acumulado de 3,03 mil milhões de dólares e uma dívida acumulada de 105,84 milhões de dólares.

Além disso, em 30 de setembro de 2023, a Pemex tinha reduzido o seu saldo total da dívida em cerca de 23 mil milhões de USD desde 1 de dezembro de 2018, uma diminuição de cerca de 18,1 por cento.

Posteriormente, em 29 de dezembro de 2023, foi publicado no Boletim Oficial um decreto executivo que designava como de interesse público o fornecimento de hidrogénio a partir da central de hidrogénio U-3400 na refinaria Miguel Hidalgo da Pemex em Tula de Allende.

De acordo com o decreto, a Pemex Transformación Industrial, filial da Pemex, assumirá a exploração da fábrica e será responsável pelas indemnizações a pagar aos antigos operadores da fábrica no âmbito da declaração de interesse público e em conformidade com a legislação aplicável.