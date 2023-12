Électrification des véhicules commerciaux en Chine

Des unités de contrôle du véhicule (VCU) personnalisées, qui téléchargent des données en temps réel du véhicule électrique, telles que l’état de la batterie, la localisation en temps réel et l’état de la sécurité, vers sa plateforme de données, via Bluetooth et/ou Wi-Fi.

Sa plateforme de gestion des données, qui recueille et synchronise les informations en temps réel provenant des véhicules électriques chargés par leurs VCU respectifs, ainsi que les informations sur la disponibilité et l’emplacement des stations d’échange de batteries UOTTA compatibles, qui aident les conducteurs à localiser la station compatible la plus proche. Les stations d’échange de batteries UOTTA sont disponibles lorsqu’il est établi que la batterie du véhicule électrique est inférieure à un certain niveau.