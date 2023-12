Eletrificação dos veículos comerciais na China

O governo da República Popular da China vai concentrar-se na promoção da eletrificação dos veículos comerciais nos próximos anos.

A Frost & Sullivan prevê que o volume de vendas de veículos comerciais eléctricos cresça de 218 900 unidades em 2022 para 431,000 unidades em 2026.

Com uma taxa composta de crescimento anual de 18.5 por cento na China, e com as crescentes taxas de penetração de veículos comerciais elétricos e a crescente rede de infraestrutura de troca de bateria, o tamanho do mercado por receita de soluções de troca de bateria para veículos comerciais elétricos deve aumentar de aproximadamente RMB22,097.6 milhões em 2022 para RMB176,615.1 milhões em 2026, representando uma taxa composta de crescimento anual de 68,1 por cento.

Anteriormente, a partir de 2020, a U Power Limited mudou gradualmente o seu foco do negócio de fornecimento de veículos para o desenvolvimento da sua tecnologia proprietária de troca de baterias, ou tecnologia UOTTA.

A U Power Limited é um fornecedor de serviços de reabastecimento de veículos com a visão de se tornar um fornecedor abrangente de soluções de energia para baterias de veículos eléctricos na China.

Eletrificação

Para tirar partido das oportunidades decorrentes do crescimento acima referido, o plano da U Power Limited é desenvolver uma solução abrangente de alimentação de baterias para veículos eléctricos com base na tecnologia UOTTA, que consiste principalmente em quatro pontos.

Unidades de controlo de supervisão montadas no veículo que monitorizam o estado em tempo real das baterias dos veículos eléctricos.

Unidades de controlo do veículo (VCU) personalizadas, que carregam dados em tempo real do veículo elétrico, como o estado da bateria, a localização em tempo real e o estado de segurança, para a sua plataforma de dados, via Bluetooth e/ou Wi-Fi.

A sua plataforma de gestão de dados, que recolhe e sincroniza informações em tempo real dos veículos eléctricos carregados pelas respectivas VCU, bem como informações sobre a disponibilidade e a localização de estações de troca de baterias UOTTA compatíveis que ajudam os condutores a localizar a estação compatível mais próxima. Estações de troca de baterias UOTTA disponíveis quando se determina que a bateria do VE está abaixo de um determinado nível.

Estações de troca de baterias UOTTA concebidas para um posicionamento preciso, remoção rápida, integração compacta e implementação flexível da troca de baterias para veículos eléctricos compatíveis.