e.GO: robotique avancée et partenariat avec Bosch

e.GO est un fabricant allemand de véhicules électriques à batterie (BEV) qui utilise la robotique avancée dans son système de soudage.

Start-up universitaire axée sur la recherche et le développement et s’appuyant sur une expertise historique en matière de construction de véhicules, ses activités commerciales englobent la production et la vente de BEV, ainsi que des solutions numériques telles que diverses fonctionnalités d’applications mobiles et la communication par voie hertzienne.

À la fin de 2022, e.GO avait livré plus de 1,200 BEV à des clients en Allemagne, qui utilisent les véhicules e.GO principalement dans des environnements urbains.

L’entreprise a mis en place un système de soudage hautement automatisé utilisant une robotique avancée, qui produit le cadre spatial en aluminium, ainsi qu’un processus d’assemblage intelligent, qui permet d’économiser des ressources par rapport aux chaînes de montage traditionnelles, grandes et complexes.

Sa solution robotique avancée offre une opération de soudage tridimensionnelle simultanée qui permet d’assembler le cadre spatial 3D en aluminium en près de sept minutes, avec la plus grande précision et la plus faible exposition à l’erreur humaine, le tout connecté et contrôlé par son architecture informatique de l’Internet de la production (IoP).

Robotique avancée

Axé sur la durabilité et la facilité d’utilisation, le design distinctif du véhicule e.GO associe une technologie innovante à un mariage unique de matériaux qui offre durabilité, réutilisation et rapport qualité-prix.

La solution de batterie innovante d’e.GO permet une recharge flexible et intelligente, un remplacement complet de la batterie, des réparations plus faciles et d’éventuelles mises à jour technologiques.

e.GO est prêt à produire ses BEV en interne dans sa MicroFactory entièrement numérique et disruptive, située à son siège d’Aix-la-Chapelle, en Allemagne.

Parallèlement, e.GO prépare le lancement d’une micro-usine supplémentaire dans le nord de la Macédoine, qui devrait commencer à produire dans le courant de l’année 2025, et le lancement d’une autre micro-usine dans le sud-est de l’Europe, qui devrait commencer à produire dans la seconde moitié de l’année 2025.

Bosch

En outre, l’entreprise évalue les programmes d’incitation existants au niveau fédéral et au niveau des États, dans le but de sélectionner un État pour sa MicroFactory potentielle aux États-Unis.

Pour offrir à ses clients une gamme complète de services après-vente, e.GO s’est associé à Bosch, qui contribue à un réseau de près de 80 ateliers de service dans toute l’Allemagne.