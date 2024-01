COSCO Shipping e o seu porto de contentores no Peru

A COSCO Shipping, uma das maiores empresas de transporte marítimo e logística do mundo, está a construir um porto de contentores no Peru.

Em geral, de acordo com uma análise do Congresso dos EUA, o investimento estrangeiro em infraestruturas no Peru por parte de empresas ligadas à China cresceu substancialmente desde a década de 2010, uma tendência acelerada pela adesão do Peru à iniciativa chinesa de investimento em infraestruturas «Uma Faixa, Uma Rota», em 2019.

Como resultado, várias empresas estatais chinesas obtiveram participações de controlo numa série de empresas de infra-estruturas críticas peruanas, incluindo grandes empresas mineiras e de produção e distribuição de eletricidade.

Particularmente preocupante para as autoridades dos EUA é o facto de a empresa estatal chinesa COSCO Shipping estar a construir um porto de contentores de 3,6 mil milhões de dólares perto de Lima.

COSCO Shipping

A mesma análise refere que o Peru reconheceu as preocupações dos EUA e submeteu algumas transacções com empresas chinesas a uma análise antitrust.

A COSCO Shipping prossegue a construção de um porto comercial e de uma zona industrial em Chancay, uma cidade piscatória e agrícola situada a 80 quilómetros a norte de Lima, capital do Peru, que deverá estar concluída em 2024.

No entanto, em maio de 2023, o Ministério Público do Peru iniciou uma investigação no local de construção, onde um deslizamento de terras danificou pelo menos quatro casas perto de um túnel e obrigou a COSCO Shipping Ports Ltd. a interromper a construção.

Sector da energia

Separadamente, em abril de 2023, a Caixin Global informou que a empresa estatal China Southern Power Grid Co Ltd pagará 2,9 mil milhões de dólares para adquirir dois fornecedores locais de energia no Peru à empresa italiana Enel, enquanto se aguarda a aprovação regulamentar.

A Enel Peru, subsidiária peruana da Enel, concordou em vender todas as acções que detém na sua subsidiária de distribuição e fornecimento de energia Enel Distribución Perú SAA e na sua subsidiária de prestação de serviços de energia Enel X Perú SAC à China Southern Power Grid Co.

A Sociedade Nacional das Indústrias do Peru, uma câmara de empresas privadas, manifestou a sua preocupação pelo facto de, ao adquirir os dois fornecedores de energia, Pequim poder vir a obter o monopólio do sector energético peruano, especialmente em Lima e arredores, a capital, onde as duas empresas fornecem eletricidade a mais de metade da população.