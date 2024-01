Corredor Interoceânico do Istmo de Tehuantepec: concursos e construções

O SHCP do México descreveu os planos imediatos para o Corredor Interoceânico do Istmo de Tehuantepec em termos de concursos e de construção.

No primeiro trimestre de 2024, no contexto da deslocalização de empresas para o território nacional e com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento económico do sul, serão atribuídas concessões para os 10 pólos de desenvolvimento pertencentes ao Corredor Interoceânico do Istmo de Tehuantepec, bem como um regime de incentivos fiscais que atrairá mais empresas, com o objetivo de aproximar o México dos seus mercados-alvo no mundo.

Após o resultado dos concursos, as empresas vencedoras darão início a várias construções e adaptações.

O Corredor Interoceânico do Istmo de Tehuantepec é o projeto central para o desenvolvimento da região.

Em que é que consiste? O projeto ligará os portos de Coatzacoalcos, em Veracruz, e de Salina Cruz, em Oaxaca, através de 371 quilómetros de via férrea.

Desta forma, o Corredor oferecerá acesso logístico a preços competitivos nos oceanos Pacífico e Atlântico, reduzindo em 70% o tempo total de transferência entre os dois pontos.

Além disso, o projeto contempla a modernização dos portos, bem como investimentos em estradas, caminhos-de-ferro, pontos de segurança e a criação de 10 parques industriais que se tornarão pólos de desenvolvimento para a região.

Corredor Interoceânico

No caso das infra-estruturas portuárias, prevê-se que as instalações existentes em Coatzacoalcos e Salina Cruz sejam transformadas em portos de classe mundial com capacidade para movimentar anualmente 1,3 milhões de contentores padrão de 20 pés (TEU) e para receber navios-tanque com uma capacidade até 2 milhões de barris.

No que respeita à infraestrutura ferroviária, o corredor que liga os portos acima referidos aumentará a velocidade máxima dos comboios de 19 para 65 km por hora, transportando até 130 toneladas de mercadorias entre os dois oceanos em cinco horas.

Este corredor será complementado por uma extensão de 321 km da rede rodoviária local.

Os pólos de desenvolvimento serão distribuídos por 3.000 hectares nos estados de Veracruz e Oaxaca, com o objetivo de atrair investimentos na indústria eléctrica e eletrónica, semicondutores, automóvel e electro-mobilidade, dispositivos médicos, produtos farmacêuticos e outros sectores industriais estratégicos.