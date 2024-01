Corridor interocéanique de l’isthme de Tehuantepec: appels d’offres et construction

Le SHCP mexicain a décrit les projets immédiats du corridor interocéanique de l’isthme de Tehuantepec en termes d’appels d’offres et de construction.

Au premier trimestre 2024, dans le cadre de la relocalisation d’entreprises sur le territoire national et dans le but de stimuler le développement économique du sud, des concessions seront accordées pour les 10 pôles de développement appartenant au Corridor interocéanique de l’isthme de Tehuantepec, ainsi qu’un régime d’incitations fiscales qui attirera davantage d’entreprises, dans le but de rapprocher le Mexique de ses marchés cibles dans le monde.

À l’issue des appels d’offres, de nombreuses constructions et adaptations seront lancées par les entreprises retenues.

Le corridor interocéanique de l’isthme de Tehuantepec est le projet central pour le développement de la région.

En quoi consiste-t-il? Le projet reliera les ports de Coatzacoalcos (Veracruz) et de Salina Cruz (Oaxaca) au moyen de 371 kilomètres de voies ferrées.

Le corridor offrira ainsi un accès logistique à des prix compétitifs sur les océans Pacifique et Atlantique, réduisant de 70% le temps de transfert total entre les deux points.

En outre, le projet prévoit la modernisation des ports, ainsi que des investissements dans les routes, les chemins de fer, les points de sécurité et la création de 10 parcs industriels qui deviendront des pôles de développement pour la région.

Corridor interocéanique

En ce qui concerne l’infrastructure portuaire, les installations existantes de Coatzacoalcos et de Salina Cruz devraient être transformées en ports de classe mondiale, capables de transporter annuellement 1,3 million de conteneurs standard de 20 pieds (EVP) et d’accueillir des pétroliers d’une capacité allant jusqu’à 2 millions de barils.

En ce qui concerne l’infrastructure ferroviaire, le corridor reliant les ports susmentionnés augmentera la vitesse maximale des convois de 19 à 65 km par heure, ce qui permettra de transporter jusqu’à 130 tonnes de marchandises entre les deux océans en cinq heures.

Il sera complété par une extension de 321 km du réseau routier local.

Les pôles de développement s’étendront sur 3,000 hectares dans les États de Veracruz et d’Oaxaca, dans le but d’attirer des investissements dans l’industrie électrique et électronique, les semi-conducteurs, l’automobile et l’électromobilité, les dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques et d’autres secteurs industriels stratégiques.