Arts martiaux mixtes: taille du marché

Les arts martiaux mixtes (MMA) sont l’un des sports dont la croissance est la plus rapide au monde en termes de participation et d’audience, note Alta Global Group Limited.

Ils comptent des centaines de millions de fans passionnés qui s’engagent chaque jour à différents niveaux de participation physique et numérique.

Selon les statistiques d’IBISWorld, il existe actuellement plus de 45,597 salles de sport d’arts martiaux et de sports de combat rien qu’aux États-Unis, qui devraient générer plus de 12.6 milliards de dollars de recettes annuelles d’ici à 2023.

En outre, selon les rapports sur les sports individuels de la Sports & Fitness Industry Association pour les arts martiaux et la boxe, plus de 11,8 millions de personnes devraient pratiquer diverses disciplines d’arts martiaux et de sports de combat en 2023.

Alta Global Group estime que les caractéristiques clés suivantes du marché créent un vaste marché total adressable.

Selon The Nielsen Company, les arts martiaux mixtes sont l’un des sports à la croissance la plus rapide au monde et ont une large base de fans, avec des centaines de millions de fans dans le monde entier qui regardent les promotions et les événements organisés par les différentes ligues professionnelles de MMA.

IBISWorld indique que le marché américain des arts martiaux au sens large a généré un chiffre d’affaires d’environ 11.6 milliards d’euros en 2023 et comprend environ 41,849 salles de sport en 2023.

Par rapport à la quantité de contenu et de plateformes pour les sports majeurs, le petit nombre d’événements d’arts martiaux et de contenu associé signifie que les arts martiaux sont souvent considérés comme l’un des publics les plus mal desservis dans le domaine du sport.

Arts martiaux mixtes

Le secteur des arts martiaux et des sports de combat continue de bénéficier d’importants vents contraires créés par les principales ligues professionnelles d’arts martiaux, notamment l’UFC, la PFL, ONE Championship et Bellator.

En outre, la majorité des revenus des ligues de combat de l’industrie proviennent de partenariats de diffusion et de médias soutenus par la base de fans de l’industrie : une communauté de centaines de millions de personnes qui participent au secteur professionnel de l’industrie, principalement en regardant des émissions et en achetant des billets pour des événements en direct.

Outre ces ligues de combat professionnelles, il existe de nombreuses petites entreprises indépendantes dans le secteur des arts martiaux et des sports de combat, dont certaines sont exploitées par les mêmes entraîneurs et athlètes hautement qualifiés qui servent également de «talents» pour les ligues de combat professionnelles.

Ces petites entreprises sont principalement des gymnases, des écoles et des académies d’arts martiaux et de sports de combat (opérateurs) qui dépendent des revenus provenant des cotisations des membres participants.