Artes marciais mistas: dimensão do mercado

As artes marciais mistas (MMA) são um dos desportos de mais rápido crescimento em termos de participação e audiência no mundo, observou a Alta Global Group Limited.

Têm centenas de milhões de fãs apaixonados que se envolvem todos os dias em vários níveis de participação física e digital.

De acordo com as estatísticas do IBISWorld, existem atualmente mais de 45,597 ginásios de artes marciais e desportos de combate só nos Estados Unidos, que deverão gerar mais de 12.6 mil milhões de dólares em receitas anuais até 2023.

Além disso, de acordo com os relatórios de desportos individuais da Sports & Fitness Industry Association para artes marciais e boxe, espera-se que mais de 11.8 milhões de pessoas pratiquem várias artes marciais e disciplinas de desportos de combate em 2023.

O Alta Global Group acredita que as seguintes características-chave do mercado criam um grande mercado total endereçável.

De acordo com a The Nielsen Company, as artes marciais mistas são um dos desportos com crescimento mais rápido no mundo e têm uma grande base de fãs, com centenas de milhões de fãs em todo o mundo a assistir a promoções e eventos realizados pelas várias ligas profissionais de MMA.

O IBISWorld indica que o mercado mais vasto das artes marciais nos EUA gerou aproximadamente 11.6 mil milhões de receitas em 2023 e é constituído por cerca de 41 849 ginásios em 2023.

Em relação à quantidade de conteúdos e plataformas para os principais desportos, a pequena quantidade de eventos de artes marciais e conteúdos associados significa que as artes marciais são frequentemente consideradas um dos públicos mais mal servidos no desporto.

Artes marciais mistas

O sector das artes marciais e dos desportos de combate continua a beneficiar de ventos favoráveis significativos criados pelas principais ligas profissionais de artes marciais, incluindo a UFC, a PFL, a ONE Championship e a Bellator.

Além disso, a maioria das receitas das ligas de luta do sector provém de parcerias de transmissão e de meios de comunicação social apoiadas pela base de fãs do sector: uma comunidade de centenas de milhões de pessoas que participam no sector profissional do sector, predominantemente através da visualização de transmissões e da compra de bilhetes para eventos ao vivo.

Para além destas ligas de luta profissionais, existem muitas pequenas empresas não agrupadas no sector das artes marciais e dos desportos de combate, algumas das quais são geridas pelos mesmos treinadores e atletas altamente qualificados que também servem de «talento» para as ligas de luta profissionais.

Estas pequenas empresas são, na sua maioria, ginásios, escolas e academias de artes marciais e desportos de combate (operadores) que dependem das receitas provenientes das quotas dos membros participantes.