Aliança do Pacífico: acordo sobre o mercado de capitais

Em 2 de julho de 2023, o México ratificou um acordo assinado pelas partes do Acordo-Quadro da Aliança do Pacífico, que estabelece um tratamento fiscal normalizado para os juros e as mais-valias resultantes da venda de acções através de qualquer bolsa de valores do Mercado Integrado Latino-Americano.

De um modo geral, este acordo tem por objetivo incentivar a participação dos investidores institucionais nos mercados de capitais dos países membros da Aliança do Pacífico.

O acordo entrou em vigor a 1 de janeiro de 2024.

Criada em 2011, a Aliança do Pacífico é uma iniciativa de integração regional e os seus membros, Chile, Colômbia, México e Peru, visam fomentar a cooperação económica e comercial entre os países membros, bem como promover a livre circulação de bens, serviços, capitais e pessoas na região.

Aliança do Pacífico

Posteriormente, em 6 de junho de 2012, a Colômbia, o Chile, o México e o Peru assinaram o acordo-quadro «Acordo da Aliança do Pacífico» e, em 10 de fevereiro de 2014, os mesmos países assinaram protocolos-quadro.

A Aliança do Pacífico também tem como objetivo que os Estados membros criem mercados integrados atractivos e proporcionem uma maior competitividade internacional, e que cresçam como uma plataforma de integração comercial, especialmente com a região da Ásia-Pacífico.

As principais áreas de trabalho da Aliança do Pacífico incluem a eliminação dos direitos aduaneiros e das barreiras comerciais, a facilitação do comércio, a promoção do investimento, a cooperação em matéria de educação, cultura e ciência e a integração dos mercados financeiros.

Perspectivas

No início de 2022, foi assinado o Acordo de Comércio Livre (ACL) entre Singapura e a Aliança do Pacífico, que, uma vez ratificado pelas partes e entrado em vigor, fará de Singapura o primeiro Estado parceiro da Aliança.

Para além de Singapura, estão em vias de adesão o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia e a Coreia do Sul, como Estados associados, e o Equador, as Honduras e a Costa Rica, como membros de pleno direito.