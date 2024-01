A Zenvia Inc, empresa especializada em soluções de mensagens e comunicação empresarial, constatou que o WhatsApp domina o mercado brasileiro.

O WhatsApp é uma aplicação de mensagens instantâneas propriedade da Meta Platforms (anteriormente conhecida como Facebook).

De acordo com uma pesquisa realizada pela Mobile Time em fevereiro de 2023 chamada «Mensageria no Brasil» com 2.086 entrevistados, 99% dos smartphones no país têm o aplicativo instalado.

Ainda de acordo com a mesma pesquisa, o aplicativo é o mais popular na tela inicial dos smartphones brasileiros, demonstrando seu amplo uso entre a população.

Com sede no Brasil, a Zenvia oferece uma plataforma de ponta a ponta que ajuda seus clientes em vários casos de uso, incluindo campanhas de marketing, aquisição de clientes e atendimento ao cliente.

Além disso, a pesquisa revelou que 93% dos entrevistados abrem o aplicativo todos os dias ou quase todos os dias.

De facto, quase metade (48%) dos inquiridos afirmou que só descarregaria o WhatsApp se tivesse de escolher apenas uma aplicação para instalar nos seus smartphones.

WhatsApp

Curiosamente, a aplicação também é preferida pelos utilizadores brasileiros de smartphones para chamadas de voz, com metade deles a utilizá-la mais do que a rede de voz das suas operadoras móveis.

O WhatsApp é o aplicativo que os brasileiros abrem mais vezes por dia, embora tenha perdido o posto de aplicativo que mais tempo passa para o Instagram.

Ao mesmo tempo em que o WhatsApp se torna cada vez mais popular entre os consumidores, ele tem se firmado como um canal de comunicação para as empresas.

O aplicativo é o mais usado para se comunicar com marcas no Brasil.

Mensagens

Quando questionados sobre a finalidade dessa comunicação, tirar dúvidas é o principal motivo de comunicação entre consumidores e empresas, seguido de suporte técnico, compras, promoções e cancelamentos.

O chatbot é uma das formas de possibilitar ganhos de escala na comunicação por esses canais. Segundo a Mobile Time, o WhatsApp é o único líder nesse quesito: 88% dos seus usuários entendem que já foram atendidos por bots ao falar com marcas no aplicativo.

No entanto, a nota média de satisfação com a experiência é de 3,2, numa escala de 1 a 5.

Apesar de sua popularidade, os usuários brasileiros do WhatsApp já tiveram problemas com mensagens de marketing não solicitadas.

De facto, 82% dos utilizadores já receberam mensagens de pessoas a tentar vender produtos ou serviços de empresas com as quais não partilharam os seus números de telefone.