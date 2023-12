WePlay Studios: realidade aumentada

A WePlay Studios utiliza a realidade aumentada na produção dos seus conteúdos, combinando jogos, tecnologia e narração de histórias para criar experiências inigualáveis para o público.

Em geral, o mercado de produtos e serviços da Internet, incluindo, entre outros, experiências imersivas em 3D, realidade virtual e realidade aumentada, caracteriza-se por rápidos desenvolvimentos tecnológicos, normas industriais em evolução, procura por parte dos consumidores e frequentes introduções e melhorias de novos produtos.

Tanto a realidade aumentada como a realidade virtual estão a evoluir e a tornar-se mais acessíveis, com aplicações em domínios como os jogos, a educação, a medicina e a formação.

A WePlay Studios pretende acelerar a indústria do entretenimento com soluções criativas em matéria de radiodifusão, realidade aumentada, efeitos visuais, experiências interactivas e muito mais.

Redes, marcas e agências de todo o mundo recorrem à WePlay Studios para o desenvolvimento de conteúdos, execução de produções e integrações de marcas altamente direccionadas.

Realidade aumentada

Fundada em Kiev, Ucrânia, por Yura Lazebnikov e Oleg Krot, a empresa tem duas sedes em Los Angeles, Califórnia (EUA) e Kiev, Ucrânia, com estádios e estúdios de alta tecnologia especializados na criação de conteúdos de qualquer tipo.

Atualmente, a WePlay Studios é o parceiro estratégico da One True King, a maior comunidade de streaming dos Estados Unidos, e o parceiro de produção da organização Enthusiast Gaming.

A equipa da WePlay foi selecionada para os 2022 Sports Emmy Awards para a cobertura de um evento de eSports e finalista dos 2021 Esports Awards para Equipa Criativa do Ano, entre muitos outros prémios.

A WePlay Studios orgulha-se de ter desenvolvido, produzido, hospedado e transmitido mais de 30 eventos de jogos e eSports, acumulando quase 2 milhões de seguidores e 235 milhões de visualizações no Twitch.

Com exemplos como o Ingress e o Pokémon GO, a realidade aumentada nos jogos é uma tecnologia que combina elementos do mundo real com elementos gerados por computador para melhorar a experiência do utilizador.

Ao contrário da realidade virtual, que cria um ambiente completamente digital, a realidade aumentada sobrepõe informações digitais ao mundo real através de dispositivos como smartphones, tablets ou óculos especiais.