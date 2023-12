A Nvidia faz avanços na IA generativa

Send an email

As acções da Nvidia Corporation, uma empresa de semicondutores sem fabrico próprio, dispararam devido aos avanços da Inteligência Artificial generativa, evidenciados pelo lançamento do ChatGPT e do GPT-4.

Segundo o Baron Investment Funds Trust, estas tecnologias prometem permitir ganhos de produtividade significativos em domínios como a criação de conteúdos, a codificação e mesmo a descoberta biológica.

Este fundo de investimento acredita que a plataforma de inteligência artificial de ponta a ponta da Nvidia e o seu envolvimento líder em jogos, centros de dados e máquinas autónomas, juntamente com a dimensão destes mercados, permitirão à empresa beneficiar de um crescimento duradouro nos próximos anos.

A Nvidia é pioneira na aceleração computacional para ajudar a resolver os problemas computacionais mais complexos.

Desde a sua concentração nos gráficos para PC, a empresa expandiu-se para muitas outras grandes e importantes áreas de computação.

Impulsionada pela procura sustentada de gráficos 3D excepcionais e pela escala do mercado de jogos, a Nvidia aproveitou a sua arquitetura de GPU para criar plataformas para computação científica, inteligência artificial, ciência de dados, veículos autónomos, robótica, metaversos e aplicações de Internet 3D.

Nvidia

A empresa tem parcerias com milhares de organizações que trabalham com IA numa grande variedade de sectores, desde a automatização de tarefas como a recomendação de produtos e serviços aos consumidores, a chatbots para automatizar ou ajudar nas interacções ao vivo com os clientes, à deteção de fraudes nos serviços financeiros e à otimização da exploração e perfuração de petróleo.

Estas organizações incluem as empresas líderes mundiais em Internet para o consumidor e serviços na nuvem, empresas e startups que procuram implementar a IA de forma transformadora em vários sectores.

A Nvidia estabelece parcerias com líderes da indústria para os ajudar a transformar as suas aplicações ou plataformas de computação.

Também tem parcerias nos sectores dos transportes, retalho, cuidados de saúde e fabrico, entre outros, para acelerar a adoção da IA.