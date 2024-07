Vérification de l’origine et importations temporaires au Mexique

Le Ministère mexicain des finances a renforcé l’examen des opérations de commerce extérieur, principalement en ce qui concerne les importations temporaires et la vérification de l’origine. Les importations temporaires sont des marchandises introduites dans un pays pour une durée limitée, avec l’intention de les réexporter après avoir rempli un objectif spécifique.

Vérification de l’origine

Le renforcement des actions de contrôle en matière de vérification de l’origine s’est traduit en 2023 par plusieurs processus dans le cadre des traités et accords commerciaux suivants:

ALENA.

ALE UE-MEXIQUE.

ALE Mexique-Amérique centrale.

ALE Mexique-Chili.

PTPGP.

ALE Mexique-Colombie.

ALE Mexique-Uruguay.

ALE Mexique-Pérou.

ALE Mexique-Israël.

ALE Mexique-Japon.

ALE de l’Alliance du Pacifique.

ACEUM.

ALE Mexique-Panama

Les secteurs couverts sont les suivants: textiles, aéronefs, acier, machines et équipements électroniques, pièces automobiles, industrie chimique, produits chimiques, électroniques et industriels, automobile, véhicules et parfumerie, aluminium, industrie médicale, vêtements en coton et en fibres synthétiques, produits de fonderie, machines et équipements mécaniques, ainsi que métallurgie, portes et leurs cadres, matières plastiques et leurs produits, cadenas et serrures, bateaux, produits pharmaceutiques, préparations alimentaires et verre. Le ministère des finances a indiqué que 11 actes de vérification de l’origine ont été initiés, dont le secteur «poisson», en plus des secteurs précédemment contrôlés.

Achats à l’étranger

En 2023, les importations totales (hors services) ont diminué de 1,0% par rapport à 2022. Cette baisse est principalement due à une augmentation de 3,1% et à une diminution de 30,2% des importations non pétrolières et pétrolières, respectivement, par rapport à 2022. Parmi ces importations, 75,7% étaient des biens intermédiaires, 14,6% des biens de consommation et 9,7% des biens d’équipement. Selon les chiffres préliminaires, en 2023, les exportations totales (hors services) ont augmenté de 2,6% par rapport à 2022. Cela est principalement dû à une augmentation de 3,9 % des exportations non pétrolières et à une diminution de 14,8% des exportations pétrolières par rapport à 2022.