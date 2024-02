Importations temporaires au Mexique: audits

Le gouvernement mexicain a engagé 622 mesures d’exécution liées aux importations temporaires auprès de 539 contribuables en 2023.

Pour rappel, les importations temporaires au Mexique font référence à l’introduction de biens étrangers dans le pays pour une période de temps limitée et dans un but spécifique.

Par conséquent, le gouvernement mexicain considère que ces actions favorisent le respect des obligations découlant du régime des importations temporaires, tant pour le traitement, la transformation et la réparation par les entreprises IMMEX que pour le retour dans le même État.

Importations temporaires

Dans le cadre de ce type d’achats externes, les autorités douanières autorisent l’entrée temporaire de marchandises sans paiement des taxes et droits applicables, pour autant qu’elles respectent certaines exigences et conditions.

Toutefois, en ce qui concerne les vérifications de l’origine, plusieurs processus ont été mis en œuvre en 2022 dans le cadre des traités et accords commerciaux suivants: ACEUM, ALE UE-Mexique, ALE Mexique-Amérique centrale, ALE Mexique-Chili, PTPGP, ALE Mexique-Colombie, ALE Mexique-Uruguay, AIC Mexique-Pérou et ALE Mexique-Israël.

Les secteurs couverts sont, entre autres, les suivants: Textile, aéronautique, acier, machines et équipements électroniques, pièces détachées, industrie chimique, produits chimiques, électronique et industrie, automobile, véhicules et parfumerie, aluminium, industrie médicale, vêtements en coton et fibres synthétiques, fonderies et machines.

Outre les accords et traités susmentionnés, des vérifications de l’origine ont été entamées l’année dernière pour des marchandises importées dans le cadre du ACEUM, de l’accord de libre-échange de l’Alliance du Pacifique, de l’accord Mexique-Japon et de l’accord de libre-échange Mexique-Panama, notamment dans les secteurs des navires, des produits pharmaceutiques et pharmacochimiques, des préparations alimentaires et du verre.

En outre, 89 actes de vérification de l’origine ont été initiés, soit 9 de plus qu’en 2022, ce qui représente une augmentation de 11% par rapport à l’année précédente.

Préférences tarifaires

Malgré le nombre important d’accords commerciaux signés par le Mexique, les faibles taux de tarifs préférentiels négociés et le degré élevé de libéralisation des échanges envisagé dans ces accords, la part des importations bénéficiant d’un traitement préférentiel s’est maintenue autour de 36% en 2020 comme en 2021.

Selon l’OMC, le faible recours aux préférences tarifaires pourrait être attribué à l’existence d’autres régimes préférentiels visant à promouvoir la production et les exportations, ou à des concessions tarifaires accordées, par exemple, à certains des biens importés dans la région frontalière et la bande frontalière du nord.