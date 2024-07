Verificação da origem e importações temporárias no México

O Ministério das Finanças mexicano reforçou os controlos das operações de comércio externo, principalmente no que se refere às importações temporárias e à verificação da origem. As importações temporárias são as mercadorias que são introduzidas num país por um período limitado, com a intenção de serem reexportadas após terem cumprido um objetivo específico.

Verificação da origem

Como efeito do reforço das ações de controlo no que diz respeito às verificações de origem, durante 2023, houve vários processos ao abrigo dos seguintes tratados e acordos comerciais:

NAFTA.

ACL UE-MÉXICO.

ACL México-América Central.

ACL México-Chile.

TIPAT.

ACL México-Colômbia.

ACL México-Uruguai.

ACL México-Peru.

ACL México-Israel.

ACL México-Japão.

ACL Aliança do Pacífico.

T-MEC.

ACL México-Panamá

Os sectores abrangidos são os seguintes: têxteis, aeronaves, aço, máquinas e equipamentos electrónicos, peças para motores, indústria química, produtos químicos, electrónicos e industriais, automóveis, veículos e perfumaria, alumínio, indústria médica, vestuário de algodão e fibras sintéticas, produtos de fundição, máquinas e equipamentos mecânicos, bem como metalurgia, portas e respectivos caixilhos, plásticos e respectivos produtos, cadeados e fechaduras, barcos, produtos farmoquímicos e farmacêuticos, preparações alimentares e vidro. O Ministério das Finanças indicou que foram iniciados 11 actos de verificação da origem, incluindo o sector do «peixe», para além dos sectores anteriormente auditados.

Compras no estrangeiro

Durante 2023, as importações totais (excluindo serviços) diminuíram 1,0% em comparação com 2022. Tal deveu-se principalmente a um aumento de 3,1 % e a uma diminuição de 30,2 % das importações não petrolíferas e petrolíferas, respetivamente, em comparação com 2022. Destas importações, 75,7% eram bens intermédios, 14,6% bens de consumo e 9,7% bens de equipamento. De acordo com dados preliminares, durante 2023, as exportações totais (excluindo serviços) aumentaram 2,6 % em comparação com 2022. Isto deveu-se principalmente a um aumento de 3,9% nas exportações não petrolíferas e a uma diminuição de 14,8% nas exportações petrolíferas em comparação com 2022. Em 2023, os aumentos anuais mais significativos das exportações foram atribuídos ao equipamento profissional e científico (20,6%), produtos automóveis (13,2%), ótica fotográfica e aparelhos de relojoaria (12,9%), produtos têxteis, vestuário e indústria do couro (1,8%). e produtos químicos (1,0%).