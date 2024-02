Importações temporárias para o México: auditorias

O governo mexicano iniciou 622 ações de execução relacionadas com importações temporárias a 539 contribuintes em 2023.

Para recordar: as importações temporárias no México referem-se à introdução de bens estrangeiros no país por um período limitado de tempo e para um fim específico.

Portanto, o governo mexicano considera que essas ações promovem o cumprimento das obrigações decorrentes do regime de importação temporária, tanto para processamento, transformação e reparo por empresas IMMEX, quanto para devolução no mesmo estado.

Importações temporárias

Com este tipo de compras externas, as autoridades aduaneiras permitem a entrada temporária de mercadorias sem o pagamento dos impostos e direitos aplicáveis, desde que cumpram determinados requisitos e condições.

No entanto, no que diz respeito às verificações de origem, durante 2022, foram implementados vários processos ao abrigo dos seguintes tratados e acordos comerciais: T-MEC, ACL UE-México, ACL México-América Central, ACL México-Chile, TIPAT, ACL México-Colômbia, ACL México-Uruguai, AIC México-Peru e ACL México-Israel.

Entre outros, os sectores abrangidos são: Têxtil, Aeronáutica, Siderurgia, Máquinas e Equipamentos Eletrónicos, Motopeças, Indústria Química, Produtos Químicos, Eletrónica, e Industrial, Automóvel, Veículos e Perfumaria, Alumínio, Indústria Médica, Vestuário de Algodão e Fibras Sintéticas, Manufaturas de Fundição, e Máquinas.

Para além dos acordos e tratados acima mencionados, no ano passado foram iniciadas verificações de origem de mercadorias importadas ao abrigo do T-MEC, do Acordo de Comércio Livre da Aliança do Pacífico, do Acordo México-Japão e do Acordo de Comércio Livre México-Panamá, incluindo os sectores de Navios, Produtos Farmacêuticos e Farmoquímicos, Preparações Alimentares e Vidro.

Além disso, foram iniciados 89 actos de verificação da origem, mais 9 do que em 2022, o que representa um aumento de 11% em relação ao ano anterior.

Preferências pautais

Apesar do número significativo de acordos comerciais assinados pelo México, das baixas taxas de tarifas preferenciais negociadas e do elevado grau de liberalização do comércio contemplado nestes acordos, a percentagem de importações que beneficiam de tratamento preferencial manteve-se em cerca de 36 % tanto em 2020 como em 2021.

De acordo com a OMC, a baixa utilização das preferências pautais pode ser atribuída à existência de outros regimes preferenciais para promover a produção e as exportações ou a concessões pautais concedidas, por exemplo, a algumas das mercadorias importadas para a região fronteiriça e para a faixa de fronteira norte.