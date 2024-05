Les ventes mondiales de véhicules électriques ont enregistré une croissance annuelle de 35,2% en 2023, pour atteindre 14,2 millions d’unités.

Dix ans plus tôt, en 2013, ces ventes n’étaient que de 0,2 million d’unités, selon EV-Volumes.

Les véhicules électriques sont propulsés par un ou plusieurs moteurs électriques plutôt que par un moteur à combustion interne.

Les types de véhicules électriques sont les suivants:

Les véhicules électriques à batterie (BEV).

Véhicules électriques à pile à combustible (FCEV).

Véhicules hybrides rechargeables (PHEV).

Ventes mondiales de véhicules électriques

L’industrie moderne des véhicules électriques n’en est qu’à ses débuts et a connu des changements substantiels ces dernières années.

Avec un taux de croissance annuel composé de 80,8%, les ventes mondiales de véhicules électriques sont passées de 6,5 milliers d’unités en 2010 à 14,2 millions d’unités en 2023.

Pour les années à venir, les analystes prévoient une pénétration plus importante des BEV que la croissance des PHEV.

Bien qu’un nombre important de fournisseurs soient entrés dans l’industrie des VE ces dernières années, la demande de véhicules électriques a été plus lente que ne le prévoyaient les experts de l’industrie, selon Workhorse Group.

Industrie et infrastructure

La croissance de l’industrie des véhicules électriques dépend de facteurs tels que les suivants:

Développement continu de la technologie des produits, en particulier des batteries

Incitations fiscales et financières

Sensibilisation des clients à l’environnement.

Développement de l’offre de véhicules électriques.

Perception de la qualité, de la sécurité, de la conception, des performances et du coût des véhicules électriques.

Perception du coût total de possession des véhicules électriques, y compris le prix d’achat initial et les coûts d’exploitation et d’entretien.

Capacité des véhicules électriques à concurrencer avec succès les véhicules à moteur à combustion interne.

l’innovation technologique.

Chine

En Chine, les avis de mise en œuvre exigent que, d’ici à la fin de 2025, la capacité des installations de recharge et d’assistance pour les véhicules électriques soit encore améliorée afin de prendre en charge plus de 20 millions de véhicules électriques.

Ces avis encouragent les gouvernements locaux à établir des normes de subvention basées sur la qualité des services afin d’encourager davantage le développement d’installations de haute qualité et d’étendre les subventions aux installations de démonstration et de développement, telles que les installations de recharge à haute puissance et l’interaction véhicule-réseau, afin de promouvoir la transformation et la mise à niveau de l’industrie.