Batteries lithium-ion: les trois premiers importateurs

L’Allemagne, les États-Unis et la Corée du Sud sont les principaux importateurs mondiaux de batteries lithium-ion en 2023.

Selon l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les importations allemandes de ce produit ont augmenté à un taux annuel de 58% en 2023, pour atteindre 22,805 milliards de dollars.

En deuxième position, les importations américaines se sont élevées à 18,75 milliards de dollars, soit 35% de plus qu’en 2022.

Troisièmement, les achats étrangers sud-coréens se sont élevés à 8,466 milliards de dollars, en hausse de 49%.

Aqua Metals s’attend à ce que la demande mondiale de batteries lithium-ion monte en flèche au cours de la prochaine décennie, la quantité de GWh nécessaire passant d’environ 700 GWh en 2022 à environ 4,7 TWh en 2030.

Batteries lithium-ion

Les batteries destinées aux applications de mobilité, telles que les véhicules électriques, représenteront la plus grande part de la demande en 2030: environ 4,300 GWh; une tendance qui n’est pas surprenante compte tenu de la croissance rapide de la mobilité. Cette tendance n’est pas surprenante si l’on considère que la mobilité se développe rapidement.

Les ions lithium sont des atomes de lithium qui ont perdu un ou plusieurs électrons, acquérant ainsi une charge positive.

Une étude de l’OCDE a souligné l’importance de la réutilisation et du recyclage pour répondre à la demande croissante de matières premières utilisées dans les batteries lithium-ion tout en évitant les risques sanitaires et environnementaux posés par les déchets des produits.

Électromobilité

Selon le même document, les politiques affectant les flux commerciaux de batteries lithium-ion comprennent: des définitions divergentes des déchets et des réglementations connexes sur le transport, la traçabilité et les procédures de contrôle aux frontières; des règles d’origine spéciales pour les matériaux récupérés; l’adoption de normes harmonisées pour la conception des batteries tout en préservant l’innovation; l’étiquetage et la traçabilité.

La circularité des produits pourrait être favorisée par des réglementations harmonisées en matière de sécurité du transport et du stockage.

Les procédures frontalières telles que les mécanismes de consentement préalable, l’évaluation des risques et les procédures numérisées de consentement préalable en connaissance de cause, les incitations gouvernementales et la responsabilité élargie du producteur pourraient également contribuer à promouvoir la circularité des batteries au lithium-ion.