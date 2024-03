Nemak se développe dans le segment des véhicules électriques

Nemak a remporté des contrats d’une valeur d’environ 440 millions de dollars par an d’ici à 2023, dont 40% concernent le segment des composants, de la structure et du châssis des véhicules électriques (EV/EC).

L’entreprise a indiqué que son carnet de commandes pour ce segment s’élevait à 1,75 milliard de dollars par an à la fin de l’année.

Auparavant, son carnet de commandes est passé d’une valeur d’environ 1,05 milliard de dollars à la fin de 2021 à 1,6 milliard de dollars par an en 2022, ce qui rapproche l’entreprise de son objectif de 2 milliards de dollars d’ici 2025.

En 2022, Nemak a également continué à étendre sa présence dans de nouvelles lignes de produits visant à répondre aux besoins de ses clients en matière d’électrification et d’allègement automobile en avançant la construction de trois nouvelles usines dédiées au soutien de la production de boîtiers de batterie pour les véhicules tout électriques.

Forte de sa vaste expérience dans la fourniture de solutions d’allègement innovantes pour son portefeuille d’applications VE/CE, l’entreprise est convaincue qu’elle est bien placée pour tirer parti des nouvelles opportunités de croissance liées à la tendance à l’électrification de l’automobile.

En glissement annuel, les revenus de l’entreprise ont augmenté de 7,4% en 2023, pour atteindre 4,993 milliards de dollars. Son bénéfice net s’est élevé à 4,4 millions de dollars. Il est en baisse par rapport aux 50,6 millions de dollars enregistrés en 2022.

Nemak

Au quatrième trimestre 2023, les dépenses d’investissement de cette entreprise se sont élevées à 155 millions de dollars, en baisse par rapport aux 176 millions de dollars du quatrième trimestre 2022.

Ces fonds ont été principalement distribués vers de nouveaux lancements, notamment dans le segment EV/EC, la construction de nouvelles usines et l’adaptation des capacités existantes.

L’entreprise se concentre sur la production de composants complexes en aluminium pour l’industrie automobile, en particulier la production de pièces de transmission et de composants pour les véhicules électriques, la structure et le châssis.

Les clients

Les pièces du groupe motopropulseur comprennent les culasses, les monoblocs et autres, ainsi que les pièces de transmission, telles que la boîte de vitesses, la boîte de conversion et autres, mais les culasses et les monoblocs forment la structure principale du moteur.

L’entreprise possède un portefeuille de plus de 60 clients, dont certains des plus grands groupes automobiles mondiaux et leurs filiales, tels que BMW, Ford, GM, Hyundai-KIA, Jaguar Land Rover, Mercedes Benz, Renault-Nissan, Stellantis et le groupe Volkswagen.