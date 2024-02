Marché des véhicules électriques à batterie: prévisions mondiales jusqu’en 2024 

Le marché des véhicules électriques à batterie devrait représenter 15% de la production mondiale de véhicules légers d’ici 2024.

Selon les projections de S&P Global Mobility, ce chiffre passerait de 12% en 2023 à 10 % en 2022.

Dans l’ensemble, le marché des véhicules électriques connaît une croissance régulière et une augmentation significative de la demande.

La production de véhicules électriques à batterie a augmenté pour atteindre 10,2 millions d’unités en 2023, contre 8,1 millions d’unités en 2022, principalement grâce à la croissance en Chine.

D’ici 2024, Statista prévoit que les revenus du marché chinois des véhicules électriques atteindront 319 milliards de dollars.

En outre, le marché devrait connaître un taux de croissance annuel constant de 5,7% entre 2024 et 2028, pour atteindre un volume de marché de 398 milliards de dollars à la fin de cette période.

La Chine est le leader mondial de la production et de la vente de véhicules électriques.

Le gouvernement chinois a mis en place des politiques de soutien et des subventions pour encourager l’adoption des véhicules électriques dans le cadre de ses efforts pour réduire la pollution de l’air et promouvoir l’innovation technologique.

L’offre de véhicules électriques en Chine va des petites citadines aux SUV et aux véhicules utilitaires, avec des constructeurs locaux tels que BYD, NIO et Xpeng Motors.

Marché des véhicules électriques

Lear Corporation, fabricant de composants automobiles et de systèmes électriques, estime que la demande croissante de véhicules électrifiés est stimulée par les nombreuses offres de produits des constructeurs automobiles traditionnels et non traditionnels, ainsi que par les exigences et les incitations des pouvoirs publics.

Les objectifs internes des constructeurs automobiles et un segment croissant de consommateurs finaux à la recherche d’alternatives aux véhicules dotés d’architectures traditionnelles à moteur à combustion interne sont d’autres facteurs qui alimentent cette tendance.

Pour répondre à cette demande, il faut recourir davantage aux systèmes de propulsion assistés et contrôlés électroniquement et aux composants connexes afin d’améliorer le rendement énergétique, adopter des systèmes de propulsion à énergie alternative, tels que les systèmes de propulsion hybrides légers 48 volts, hybrides complets, hybrides rechargeables et électriques à batterie pure, qui facilitent l’électrification des véhicules, et utiliser des matériaux plus légers dans l’ensemble du véhicule.