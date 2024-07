Ventes internationales de robots industriels: top 5

Les cinq principales destinations des ventes internationales de robots industriels en 2023 étaient la Chine, les États-Unis, l’Allemagne, l’Italie et le Mexique.Les robots sont utilisés dans l’automatisation de l’industrie et de la fabrication depuis plusieurs décennies. Ces robots industriels sont généralement de grands bras robotisés stationnaires conçus pour des tâches répétitives dans des environnements contrôlés, tels que les chaînes de montage des usines. Ils visent à atteindre une régularité, une vitesse et une force supérieures à celles d’un être humain.

Ventes internationales de robots industriels

Selon l’Organisation mondiale du commerce (OMC), voici les pays qui ont importé le plus de robots industriels en 2023, en millions de dollars :

Chine: 1,252 (-9 % en glissement annuel).

États-Unis: 526 (-3 %).

Allemagne: 502 (+18 %).

Italie: 262 (+4 pour cent).

Mexique: 220 (+14 %).

Avantages

Les robots industriels exécutent des plans préprogrammés par des ingénieurs humains. Au fil du temps, ils sont devenus plus sophistiqués et sont utilisés dans de nombreuses applications et dans diverses industries. Si cette automatisation présente de grands avantages, elle a aussi ses limites. Selon Sarcos Technology and Robotics Corporation, ces robots travaillent généralement dans des environnements contrôlés, sont fixés à un endroit et exécutent une seule tâche répétitive. En outre, ils ne sont pas faciles à reprogrammer sans une formation coûteuse et fastidieuse.Les efforts récents visant à utiliser l’intelligence artificielle pour résoudre des problèmes dans des environnements changeants s’appuient sur de grandes bases de données et des modèles de langage (LLM) dans le nuage. Ils utilisent un grand nombre de données robotiques réelles collectées au fil du temps. La formation se fait en se connectant à ces bases de données, en recherchant les données et les modèles applicables, puis en utilisant les nouvelles données pour recommander une solution viable. Ce processus nécessite une connectivité constante au nuage, ce qui augmente les coûts et prend du temps, réduisant considérablement les avantages de ces technologies d’intelligence artificielle.Dans le domaine de la fabrication et de l’automatisation industrielle, la productivité et la rentabilité dépendent de la nécessité d’éviter les temps d’arrêt. Ces temps d’arrêt peuvent être causés par plusieurs facteurs. Tout d’abord, la programmation et la reprogrammation des systèmes robotiques peuvent être compliquées. En outre, des perturbations dans l’environnement contrôlé, telles que des obstacles physiques ou un positionnement incorrect, peuvent également causer des problèmes.Enfin, la nécessité de mettre en œuvre des changements de production peut affecter le flux de travail.