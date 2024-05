As vendas globais de veículos elétricos registaram um crescimento anual de 35,2% em 2023, para 14,2 milhões de unidades.

Uma década antes, em 2013, esta venda era de apenas 0,2 milhões de unidades, de acordo com a EV-Volumes.

Os veículos eléctricos utilizam um ou mais motores eléctricos para os impulsionar, em vez de um motor de combustão interna.

Os tipos de veículos eléctricos incluem:

Veículos eléctricos a bateria (BEV).

Veículos eléctricos de célula de combustível (FCEV).

Híbridos de Plug-in (PHEV).

Vendas globais de veículos eléctricos

A indústria moderna de veículos eléctricos está a dar os primeiros passos e tem sofrido alterações substanciais nos últimos anos.

Com uma taxa de crescimento anual composta de 80,8%, as vendas globais de veículos eléctricos aumentaram de 6,5 mil unidades em 2010 para 14,2 milhões de unidades em 2023.

Para os anos seguintes, os analistas previram uma maior penetração dos VEBs do que o crescimento dos VEPIs.

Embora um número significativo de fornecedores tenha entrado no sector dos VE nos últimos anos, a procura de veículos eléctricos tem sido mais lenta do que o previsto pelos especialistas do sector, de acordo com o Workhorse Group.

Indústria e infra-estruturas

O crescimento da indústria de veículos eléctricos depende de factores como os seguintes:

Desenvolvimento contínuo da tecnologia dos produtos, nomeadamente das baterias.

Incentivos fiscais e financeiros.

Sensibilização ambiental dos clientes.

Desenvolvimento da oferta de veículos eléctricos.

Perceção da qualidade, segurança, conceção, desempenho e custo dos veículos eléctricos.

Percepções do custo total de propriedade dos veículos eléctricos, incluindo o preço de compra inicial e os custos de funcionamento e manutenção.

Capacidade dos veículos eléctricos para competir com êxito com os veículos movidos por motores de combustão interna.

Inovação tecnológica.

China

Na China, os pareceres de aplicação exigem que, até ao final de 2025, a capacidade das instalações de carregamento e de apoio aos veículos eléctricos seja melhorada para suportar mais de 20 milhões de veículos eléctricos.

Estes pareceres encorajam as autarquias locais a estabelecer normas de subvenção baseadas na qualidade dos serviços para incentivar ainda mais o desenvolvimento de instalações de elevada qualidade e a aumentar as subvenções para instalações de demonstração e desenvolvimento, tais como instalações de carregamento de alta potência e interação veículo-rede, a fim de promover a transformação e a modernização da indústria.