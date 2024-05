Baterias de iões de lítio: os 3 principais importadores

Send an email

A Alemanha, os Estados Unidos e a Coreia do Sul foram os principais importadores mundiais de baterias de iões de lítio em 2023.

De acordo com a Organização Mundial do Comércio (OMC), as importações alemãs deste produto cresceram a uma taxa anual de 58% em 2023, para 22,805 mil milhões de dólares.

Em segundo lugar, as importações dos EUA foram de 18,75 mil milhões de dólares, 35% mais elevadas do que em 2022.

Em terceiro lugar, as compras externas sul-coreanas foram de 8,466 mil milhões de dólares, um aumento de 49%.

A Aqua Metals prevê que a procura global de baterias de iões de lítio aumente na próxima década, com a quantidade de GWh necessária a aumentar de cerca de 700 GWh em 2022 para cerca de 4,7 TWh em 2030.

Baterias de iões de lítio

As baterias para aplicações de mobilidade, como os veículos eléctricos, serão responsáveis pela maior parte da procura em 2030: cerca de 4300 GWh; uma tendência que não é surpreendente, tendo em conta que a mobilidade está a crescer rapidamente.

Para ilustrar: os iões de lítio referem-se a átomos de lítio que perderam um ou mais electrões, adquirindo assim uma carga positiva.

Um estudo da OCDE sublinhou a importância da reutilização e da reciclagem para satisfazer a procura crescente de matérias-primas utilizadas nas baterias de iões de lítio, evitando simultaneamente os riscos para a saúde e para o ambiente colocados pelos resíduos das baterias de iões de lítio.

Electromobilidade

De acordo com o mesmo documento, as políticas que afectam os fluxos comerciais de baterias de iões de lítio incluem: definições divergentes de resíduos e regulamentação conexa sobre transporte, rastreabilidade e procedimentos de controlo nas fronteiras; regras de origem especiais para materiais recuperados; adoção de normas harmonizadas para a conceção de baterias, preservando simultaneamente a inovação; rótulos e rastreabilidade.

A circularidade das baterias de iões de lítio pode ser promovida através de regulamentação harmonizada em matéria de segurança do transporte e do armazenamento.

Também através de procedimentos nas fronteiras, como mecanismos de consentimento prévio, avaliação de riscos e procedimentos digitalizados de consentimento prévio informado; incentivos governamentais; e responsabilidade alargada do produtor.