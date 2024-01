Mercado chinês de veículos eléctricos de três rodas

Send an email

De acordo com a Associação de Veículos Eléctricos da China, a dimensão do mercado da indústria chinesa de veículos eléctricos de três rodas deverá ser de 6,3 mil milhões de dólares em 2023 e de 9,12 mil milhões de dólares em 2028.

Assim, durante esse período, registaria uma taxa de crescimento anual composta das receitas de aproximadamente 6,36%.

Os triciclos eléctricos dividem-se em triciclos pesados (geralmente em zonas rurais) e triciclos urbanos para fins de transporte (geralmente em zonas urbanas).

Neste mercado, a Lobo EV Technologies fabrica e vende triciclos eléctricos urbanos para fins de transporte, que requerem certas licenças do governo da RPC.

Em 27 de novembro de 2018, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da RPC emitiu as Medidas Administrativas para Fabricantes de Veículos Motorizados Rodoviários e Licenças de Acesso a Produtos, que entraram em vigor em 1 de junho de 2019.

De acordo com o disposto no artigo 6.º das medidas, as empresas devem primeiro obter a autorização de acesso à indústria para fabricar produtos de veículos a motor rodoviários.

Os fabricantes qualificados podem candidatar-se a licenças de condução para produtos de veículos rodoviários a motor.

Veículos eléctricos

Só os produtos que tenham obtido carta de condução podem ser autorizados pelo Serviço de Segurança Pública da República Popular da China a circular na via pública.

Além disso, o artigo 28.º das medidas autoriza as empresas não qualificadas a subcontratar a capacidade de produção das empresas qualificadas.

De acordo com a Associação de Veículos Eléctricos da China, o crescimento do volume de vendas de veículos eléctricos de três rodas na China, incluindo triciclos de carga, aumentou de 7 milhões de unidades em 2017 para 14,35 milhões de unidades em 2022, representando uma taxa anual composta de 12,7 por cento.

Entre eles, o número de triciclos de carga diminuiu e o número de triciclos urbanos aumentou para atingir 30 por cento do mercado total de três rodas em 2022.