Vendas de veículos ligeiros (automóveis e carrinhas) no México

As vendas de veículos ligeiros novos (automóveis e carrinhas) no México foram de 1.361.433 unidades em 2023, um aumento de 24,4% em relação ao ano anterior.

Entre as marcas com maior volume de vendas estão: Nissan, Chevrolet, Volkswagen, Toyota, Kia, Mazda, Chrysler, MG, Hyundai e Ford.

Depois de atingir um recorde em 2016, com um total de 1 milhão 607.165 unidades, as vendas internas do México caíram para 950.063 veículos ligeiros novos em 2020, o ano com os maiores estragos da pandemia de Covid-19.

Além disso, nos dois anos seguintes, a recuperação parcial foi fraca, com 1.094.728 unidades em 2021 e 1.094.728 unidades em 2022, de acordo com dados do Inegi.

No México, as vendas de automóveis e carrinhas são influenciadas por diversos fatores, como economia, oferta de modelos, taxas de juros, inflação, regulamentações governamentais e preferências do consumidor.

As marcas mais populares no México tendem a ser aquelas que oferecem modelos económicos e eficientes em termos de combustível, com características adaptadas às necessidades locais.

Automóveis e carrinhas

Os modelos mais vendidos foram o Versa da Nissan, o NP300 da Nissan, o Aveo da Chevrolet, o Rio da Kia, o March da Nissan e o MG5 da MG.

Existem cinco subsectores principais na indústria automóvel mexicana: peças de equipamento original, peças de pós-venda, peças para veículos eléctricos e híbridos, equipamento especializado e produtos remanufacturados.

Destes subsectores, o Departamento de Comércio dos EUA vê grandes oportunidades nas peças de equipamento original, peças de pós-venda e peças para veículos eléctricos.

Tendência

O mercado de veículos eléctricos está a evoluir rapidamente no México, uma vez que os fabricantes de automóveis anunciaram objectivos estratégicos ambiciosos para a transição das suas ofertas de veículos a gasolina para veículos eléctricos.

Estes planos também incluem a redução da sua própria pegada de carbono e a dos seus fornecedores.

Embora o mercado de veículos elétricos e híbridos tenha totalizado apenas 51.065 unidades em 2022, isso representou um crescimento de 8,5% em relação a 2021.

Os veículos híbridos representaram 3,75 por cento do mercado total de VE, seguidos pelos veículos elétricos (0,51 por cento) e veículos híbridos plug-in (0,42 por cento).

No México, as carrinhas pickup e os SUV tendem a ter uma procura significativa devido a uma preferência por veículos maiores e mais versáteis.