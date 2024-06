Vendas de autopeças do Grupo Carso caem 4,5% em 2023

O Grupo Carso informou que as suas vendas de autopeças registaram um declínio anual de 4,5% em 2023.

Este resultado contrastou com o aumento das exportações de autopeças mexicanas para o mercado norte-americano, que cresceram 12,3%, atingindo 80,15 mil milhões de dólares em 2023.

De acordo com o Grupo Carso, um conglomerado empresarial fundado por Carlos Slim, a indústria automóvel no México enfrentou desafios no ano passado, como a falta de componentes e problemas de capacidade logística.

Esta situação levou a paragens não planeadas na General Motors (73 dias), Volkswagen Puebla (77 dias), Audi (39 dias) e Volkswagen Chattanooga (21 dias).

Vendas de autopeças

Outro desafio para a indústria automóvel foi a taxa de câmbio, cuja média passou de uma média de 20,1255 pesos por dólar em 2022 para uma média de 17,7665 em 2023.

Todos estes factores adversos são parcialmente compensados por um maior volume, principalmente no programa ID4.

O Grupo Carso tem uma divisão dedicada ao fabrico e distribuição de peças para automóveis através da sua filial Grupo Condumex.

Esta divisão produz cabos, cablagens eléctricas e sistemas de iluminação, entre outros componentes.

Montagem de automóveis

Em 2023, a General Motors apresentou uma redução do volume anual para a pick-up montada em Silão; fabricou menos 19 000 unidades em comparação com 2022.

Ao mesmo tempo, o negócio de clientes Tier 1 aumentou em 2023, principalmente nos clientes Hella, IGB e Grammer, bem como a adição de novos clientes Montoplast e Merit.

Os negócios com o Grupo Volkswagen cresceram em 2023 em volume, principalmente devido ao programa ID4, onde em 2023 montou 37.000 unidades adicionais, 11.000 unidades Q5 adicionais e 15.000 unidades Atlas (Terramount) adicionais em comparação com o ano anterior.

O EBITDA em 2023 foi 9,1% inferior ao de 2022 no segmento automóvel.

Esta diminuição é explicada principalmente por um impacto cambial e pelo aumento da mão de obra devido ao aumento do salário mínimo geral, que impactou 85% da força de trabalho no negócio de arreios, bem como um déficit no recrutamento de operadores na região de Bajío, apesar de ter custos de matéria-prima mais baixos devido ao volume de negócios com a Volkswagen.