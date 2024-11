Valor agregado da China nas exportações de manufatura do México

Qual é o valor agregado da China nas exportações de produtos manufaturados do México? A resposta é 9,5%, de acordo com os dados mais recentes disponíveis da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Em termos gerais, o governo mexicano tem como objetivo aumentar o valor agregado das exportações do México. Para isso, busca incentivar o investimento na produção de insumos e componentes. Essa estratégia se concentra principalmente em determinados setores, como aeronáutica, construção naval, eletrônica, fabricação de produtos elétricos, ferro e aço, fabricação de produtos de metal e construção.

O valor agregado da China

Um estudo constatou que o aumento das exportações do México para os Estados Unidos desde 2018 se deveu principalmente a empresas com cadeias de suprimentos vinculadas à China e ao restante da Ásia.

Os dados da OCDE indicam um aumento na participação da China no valor agregado incorporado nas exportações de países terceiros. Esse crescimento reflete sua influência nas cadeias de valor globais.

No setor manufatureiro do Vietnã, os insumos intermediários da China foram responsáveis por 18,5% do valor agregado de suas exportações em 2020. Isso representa um aumento em relação aos 15,2% registrados em 2017.

A participação da China no valor agregado das exportações de manufatura do México também cresceu. Durante o mesmo período, ela aumentou de 8,1% para 9,5%.

Além disso, um relatório da Comissão de Revisão Econômica e de Segurança EUA-China alerta sobre um possível transbordo ilegal. De acordo com essa análise, algumas exportações chinesas ainda podem estar entrando nos EUA por meio de mercados intermediários.

Por fim, a OECD desenvolveu o conceito de Trade in Value Added (TiVA). Essa ferramenta é essencial para analisar e compreender o funcionamento das cadeias globais de valor.

Integração regional

Em nível global, o Ministério da Fazenda e Crédito Público do México (SHCP) considera que o renascimento econômico da China e a adoção de novas tecnologias, como a inteligência artificial na produtividade dos EUA, podem melhorar as perspectivas do comércio internacional e a demanda por produtos mexicanos.

Assim, a SHCP está confiante de que o México continuará a se beneficiar de sua integração com a região da América do Norte e do Tratado entre México, Estados Unidos e Canadá (T-MEC), maximizando as oportunidades em setores-chave e fortalecendo sua posição nas cadeias de suprimentos do bloco.