A indústria aeronáutica mundial deverá registar lucros mais elevados: IATA

A indústria aeronáutica mundial aumentará os seus lucros de 23,3 mil milhões de dólares em 2023 para 25,7 mil milhões de dólares em 2024, prevê a Associação Internacional do Transporte Aéreo (IATA).

O que é a IATA? Uma associação comercial de companhias aéreas e transportadoras de carga aérea fundada em 1945, com 290 companhias aéreas de 117 países, representando 80% do tráfego aéreo mundial.

A IATA estima que as receitas de todo o sector ascenderão a 23,3 mil milhões de dólares em 2023, um aumento em relação à previsão de 4,6 mil milhões de dólares de há um ano, impulsionado principalmente pela América do Norte, Europa e Médio Oriente.

Na opinião da Boeing, o desempenho financeiro das companhias aéreas, que influencia a procura de novas capacidades, beneficiou da procura resiliente de viagens.

Indústria aeronáutica mundial

As perspectivas gerais estão a estabilizar, uma vez que as empresas enfrentam incertezas no ambiente a curto e médio prazo, uma vez que as companhias aéreas enfrentam custos de combustível persistentemente elevados e voláteis e condições de trabalho apertadas.

Globalmente, espera-se que a inflação e as taxas de juro diminuam, e as dificuldades económicas e geopolíticas regionais acrescentam incerteza às perspectivas e à viabilidade financeira de algumas companhias aéreas e regiões.

A Boeing acredita que as perspectivas a longo prazo para a indústria continuam a ser positivas devido aos factores fundamentais da procura de viagens aéreas: crescimento económico, crescente propensão para viajar devido ao aumento do comércio, globalização e melhoria dos serviços aéreos impulsionada pela liberalização dos direitos de tráfego aéreo entre países.

Aeronaves

A Boeing prevê uma taxa de crescimento de 3,5% da frota mundial durante um período de 20 anos.

Com base em projecções de crescimento económico global a longo prazo de 2,6% do produto interno bruto médio anual, a empresa prevê a procura de aproximadamente 42.595 novos aviões nos próximos 20 anos.

Nota: A indústria continua vulnerável a eventos exógenos, incluindo aumentos do preço dos combustíveis, crises do mercado de crédito, actos de terrorismo, catástrofes naturais, conflitos, epidemias, pandemias e aumento da regulamentação ambiental global.

De acordo com o Grupo Aeroportuario del Sureste, o sector dos transportes aéreos a nível mundial registou recentemente, e poderá continuar a registar, dificuldades financeiras significativas no futuro, marcadas pelos pedidos de falência de várias companhias aéreas e pelos recentes avisos sobre a rentabilidade do sector.