Usine d’hydrogène U-3400 au Mexique: Air Liquide et Pemex

Le gouvernement mexicain poursuit le processus de compensation pour que Pemex exploite l’usine d’hydrogène U-3400 à la place de la société française Air Liquide.

Un décret exécutif désignant l’approvisionnement en hydrogène de l’usine d’hydrogène U-3400 de la raffinerie Miguel Hidalgo de Pemex à Tula de Allende comme étant d’intérêt public a été publié au Journal officiel de la Fédération (DOF) du Mexique le 29 décembre 2023.

Selon le décret, Pemex Transformación Industrial, une filiale de Pemex, reprendra l’exploitation de l’usine et sera responsable des compensations à verser aux anciens exploitants de l’usine dans le cadre de la déclaration d’intérêt public et conformément à la législation en vigueur.

Le décret ordonne à Pemex d'»occuper temporairement» l’usine.

Les usines d’hydrogène sont des installations industrielles dédiées à la production d’hydrogène, un gaz utilisé dans diverses applications, telles que l’industrie chimique, le raffinage du pétrole, la production d’acier et, plus récemment, comme carburant dans les piles à combustible pour les véhicules et les systèmes d’énergie renouvelable.

Air Liquide exploitait notamment l’usine d’hydrogène U-3400 dans le cadre d’un contrat signé en 2017 avec un coût fixe et variable.

Selon les rapports, les termes du contrat de 20 ans comprennent une redevance de capacité mensuelle de 1,47 million de dollars avec une livraison quotidienne de 90 000 m3, la maintenance et l’amélioration progressive de l’efficacité de l’usine de raffinage de Tula.

Usine d’hydrogène U-3400

Air Liquide est une multinationale française spécialisée dans la production de gaz industriels et les services associés.

Leader depuis plus de 60 ans et disposant d’un savoir-faire et de technologies uniques, Air Liquide se définit comme un acteur majeur de l’accélération et de l’expansion du développement de l’hydrogène, élément clé de l’émergence d’une société à faible émission de carbone.

L’hydrogène

Leader mondial des gaz, des technologies et des services pour l’industrie et la santé, Air Liquide est présent dans 75 pays avec environ 66 400 collaborateurs et sert plus de 3,8 millions de clients et de patients.

L’hydrogène est notamment un élément essentiel des activités de raffinage de Tula. Il est utilisé pour décomposer les molécules lourdes du pétrole brut en molécules plus légères de carburants raffinés et de produits pétrochimiques. Il est également utilisé pour éliminer le soufre et d’autres impuretés et est un composant dans la production d’ammoniac, qui est utilisé pour les engrais et de nombreux produits chimiques industriels.