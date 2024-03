Universal Electronics réduit ses activités au Mexique

Universal Electronics Inc. entreprend un programme de réduction de ses activités au Mexique afin de devenir plus efficace.

Avec des opérations de fabrication à Monterrey, l’entreprise est engagée dans la conception et la fabrication de produits et de solutions de télécommande et de technologie domestique intelligente en Chine, au Mexique, au Vietnam et au Brésil.

L’entreprise évalue son empreinte manufacturière mondiale sur la base de sa stratégie de planification à long terme des usines afin de réduire le risque de dépendance à l’égard d’une chaîne d’approvisionnement basée en Chine et de réduire sa capacité de production en raison d’une baisse de la demande et d’un changement dans l’éventail de ses produits.

Dans le cadre de cette évaluation, Universal Electronics a ouvert une nouvelle usine au Vietnam, qui a commencé ses activités de fabrication en juin 2023 après avoir encouru des coûts de démarrage au cours du premier semestre 2023.

Universal Electronics

Avec cette usine au Vietnam maintenant ouverte et atteignant les objectifs opérationnels à court terme, avec l’attente d’une amélioration continue, la société a arrêté les activités de fabrication dans son usine du sud-ouest de la Chine en septembre 2023 et a pratiquement achevé sa fermeture.

Universal Electronics travaille également à la réduction de la taille de son usine au Mexique en raison de la baisse de la demande sur le marché américain et de la capacité de son usine au Vietnam à approvisionner ses clients nord-américains.

Suite à ces décisions, la société a enregistré des charges de dépréciation de 7,7 millions de dollars et des indemnités de licenciement et autres charges de restructuration de 4,0 millions de dollars au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2023.

Produits

La société continue d’évaluer ses installations mexicaines dans le cadre de sa stratégie de planification à long terme des usines.

Elle prévoit actuellement de réduire et d’optimiser ses opérations au Mexique en déménageant dans une usine plus petite et plus efficace.

L’entreprise prévoit de commencer ses activités dans cette usine réduite au deuxième trimestre 2024, ce qui pourrait entraîner un montant important d’indemnités de licenciement et de frais de déménagement.

Aujourd’hui, son portefeuille comprend des produits de contrôle universel compatibles avec les plateformes tvOS d’Apple et AndroidTV de Google, conçus pour le marché des distributeurs de programmes vidéo multicanaux qui permettent aux abonnés d’accéder à des chaînes par abonnement via des plateformes de streaming hybrides et OTT.