L’infrastructure industrielle de Monterrey et le nearshoring

L’infrastructure industrielle de Monterrey permet à la ville d’être compétitive pour attirer les investissements de la délocalisation proche.

À Monterrey, l’activité de construction a augmenté de 30%, pour clôturer le trimestre avec 1,2 million de mètres carrés supplémentaires d’ici la fin du troisième trimestre 2023.

Alors que le taux d’inoccupation de ses parcs industriels s’élevait à 1,4%, le prix moyen des loyers a augmenté de 16%.

Selon Intercam Banco, le stock de cette grande ville a clôturé le troisième trimestre de l’année à 13,8 millions de mètres carrés, le plus important jamais enregistré et dépassant la croissance totale observée en 2022.

Quatre-vingt-deux pour cent de cette croissance provient de propriétés pré-louées et seulement 18 % du marché spéculatif.

Un rapport du ministère américain de l’agriculture (USDA) souligne l’importance de l’infrastructure industrielle de Monterrey et ses avantages logistiques.

Des hôtels de grande hauteur, des immeubles de bureaux et des places commerciales marquent le quartier central des affaires de Monterrey et des municipalités voisines telles que San Pedro Garza Garcia, qui est souvent citée comme la communauté la plus riche de toute l’Amérique Latine.

Monterrey est également reconnue comme une destination populaire pour ses parcs nationaux voisins et l’escalade.

Infrastructure industrielle

L’USDA mentionne que le paysage urbain varié (des quartiers ouvriers aux enclaves riches et aux quartiers à la mode, souvent tous proches les uns des autres) caractérise le mélange de résidents aisés, moyens et ouvriers de Monterrey.

D’une manière générale, le développement et l’économie solide de la région contrastent avec le statut socio-économique inférieur des villes plus petites et des districts ruraux dans d’autres parties du pays.

Sa proximité avec les États-Unis, mais aussi sa force économique respective, constituent un pôle d’attraction pour les migrations en provenance d’États plus ruraux du Mexique et de l’ensemble de l’Amérique latine.

Aujourd’hui, au-delà de ses propres infrastructures qui ne cessent de se développer, Monterrey est située sur les principales autoroutes, voies ferrées et routes aériennes pour le transit et le commerce national et international.

Le grand port intérieur de Laredo se trouve à une courte distance en voiture au nord.

À noter: le nearshoring est une stratégie commerciale qui implique le transfert d’une partie ou de la totalité des activités d’une entreprise vers un pays voisin.

Dans le cas de Monterrey en particulier, le nearshoring implique la délocalisation d’entreprises mexicaines afin de rapprocher leurs processus de production des États-Unis.