Trump impõe tarifa de 50% sobre aço e alumínio canadenses

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na terça-feira que imporá uma tarifa de 50% sobre o aço e o alumínio canadenses.

Trump argumentou que essa decisão veio depois que a província de Ontário, no Canadá, cobrará das entidades norte-americanas que importam eletricidade uma sobretaxa fiscal de aproximadamente 25%.

Essa nova cobrança canadense custará aos importadores americanos cerca de US$ 400.000 por dia, de acordo com o primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford.

Aço e alumínio canadenses

“Instruí meu Secretário de Comércio a adicionar uma tarifa ADICIONAL de 25%, até 50%, sobre todo o AÇO e ALUMÍNIO QUE ENTRAM NOS ESTADOS UNIDOS VINDO DO CANADÁ, UMA DAS NAÇÕES COM AS TARIFAS MAIS ALTAS DO MUNDO”, escreveu Trump em sua plataforma de mídia social Truth Social. “Isso entrará em vigor AMANHÃ DE AMANHÃ, 12 de março”.

Ford acrescentou que Ontário está preparado para aumentar a sobretaxa ou até mesmo suspender completamente suas exportações de eletricidade para os EUA.

Tarifas dos EUA

Trump proclamou novas tarifas gerais de 25% sobre o México e o Canadá e 10% sobre a China a partir de 4 de março.

O Canadá tem uma exceção para produtos de energia, para os quais será paga uma tarifa de 10%.

Em 6 de março, Trump assinou ordens executivas. Ele isentou temporariamente alguns produtos do México e do Canadá. A isenção se aplica até 2 de abril. Somente produtos em conformidade com o T-MEC estão isentos da tarifa.

Para o Canadá, 38% de suas exportações para os Estados Unidos estão isentas. Para o México, metade de suas vendas evitará a nova tarifa de 25%.

A esse respeito, Marcelo Ebrard, secretário de economia, disse na semana passada que a tarifa de 25% imposta por Trump fará com que os produtos mexicanos exportados para o mercado norte-americano sob o T-MEC passem de cerca de 50% para 90%.

Impactos econômicos

China, México e Canadá lideram a lista de exportações que potencialmente estarão sujeitas às tarifas de 25% sobre aço, alumínio e derivados de ambos os metais para os Estados Unidos.

De acordo com os dados de 2024, a China sofrerá o maior impacto. Suas exportações afetadas totalizam 38,514 bilhões de dólares. O México enfrenta um impacto potencial de 34,83 bilhões, e Canadá, 34,144 bilhões.

O risco de novas contramedidas entre os EUA e o Canadá é latente: A Ford prometeu que atrasos e isenções não serão suficientes para suspender a sobretaxa sobre a eletricidade.