Os 10 maiores exportadores de derivados de alumínio para os Estados Unidos

O México, a China e a União Europeia estavam entre os principais exportadores de derivados de alumínio para os Estados Unidos em 2024.

Em fevereiro passado, o presidente Donald Trump assinou proclamações para fechar as brechas e isenções existentes para restabelecer uma tarifa efetiva de 25% sobre o aço e aumentar a tarifa sobre o alumínio de 10% para 25%.

As proclamações estabelecem uma exclusão limitada para determinados produtos de aço e alumínio. No caso do aço, a exclusão é permitida se os itens forem fundidos e vazados nos Estados Unidos, mesmo que depois sejam processados em outro país. Da mesma forma, no caso do alumínio, a exclusão se aplica se os artigos foram fundidos e moldados nos Estados Unidos, mesmo que sejam processados no exterior.

Exportadores de derivados de alumínio

Por quê? O presidente Trump implementou essas medidas, argumentando que deseja proteger os principais setores de aço e alumínio nos EUA, pois eles foram afetados por práticas comerciais injustas e excesso de capacidade global.

As ordens de Trump exigem que, até 11 de maio de 2025, o Secretário de Comércio estabeleça um processo para que os produtores de aço e alumínio dos EUA solicitem a inclusão de mais produtos downstream nas tarifas. Para isso, eles devem demonstrar que o aumento das importações ameaça a segurança nacional. Essa medida permite que eles busquem proteções tarifárias adicionais.

Estes são os principais exportadores de derivados de alumínio para os Estados Unidos em 2024, em milhões de dólares, de acordo com dados do Departamento de Comércio:

México : 22.890.

China : 21.820.

União Europeia : 13.054.

Canadá : 11.959.

Coreia do Sul : 5.865.

Japão : 5.420.

Taiwan : 4.781.

Vietnã : 3.957.

Reino Unido : 2.161.

Tailândia: 2.006.

As exportações de derivados de alumínio de todo o mundo para os Estados Unidos foram de US$ 102,664 bilhões em 2024.

Prós e contras

De acordo com sua própria análise, o Congresso pode querer considerar os possíveis benefícios e custos da extensão das tarifas da Seção 232 para a economia dos EUA, as relações com parceiros comerciais, incluindo discussões globais sobre excesso de capacidade, e se essas ações são consistentes com as obrigações comerciais internacionais dos EUA.

O Congresso também pode considerar seu papel na política comercial em relação ao poder executivo.