Troubles dépressifs majeurs: tristesse et émotions négatives

Dans le monde, plus de 320 millions de personnes souffrent de troubles dépressifs majeurs (TDM).

Selon COMPASS Pathways plc, le fardeau économique estimé des troubles dépressifs majeurs aux États-Unis, en tenant compte des affections physiques et psychiatriques comorbides, dépasse les 200 milliards de dollars par an.

Qu’est-ce que la polyarthrite rhumatoïde? Il s’agit d’un trouble caractérisé par un sentiment persistant de tristesse et une augmentation des émotions négatives.

Elle est également considérée comme un trouble unipolaire, ce qui suggère une distinction entre la DDM et la dépression bipolaire, cette dernière étant souvent associée à un état émotionnel qui fluctue entre la dépression et l’hypomanie ou la manie.

La DDM est un trouble mental chronique, récurrent et grave, associé à des taux élevés de mortalité, de morbidité et de réduction de la qualité de vie.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu’en 2015, plus de 320 millions de personnes dans le monde ont souffert d’un TDM et que ce trouble représente actuellement une moyenne de 7,5% des années de vie perdues en raison d’un handicap dans le monde, tel que défini par les années de vie corrigées de l’incapacité (AVCI), c’est-à-dire la somme des années de vie en bonne santé perdues en raison de la mortalité ou d’une maladie ou d’une déficience non mortelle.

Troubles dépressifs

COMPASS Pathways plc est une société spécialisée dans les soins de santé mentale, dont l’objectif est d’accélérer l’accès des patients à des innovations fondées sur des données probantes dans le domaine de la santé mentale.

La société estime que sa thérapie à la psilocybine COMP360, qui associe la psilocybine COMP360 au soutien psychologique de thérapeutes spécialement formés, pourrait offrir une nouvelle approche du traitement des troubles mentaux graves, notamment la dépression résistante au traitement (TRD), un sous-ensemble de la MDD, l’anorexie mentale et l’état de stress post-traumatique ou l’état de stress post-traumatique.

La dépression résistante au traitement est une affection qui touche environ 100 millions de patients dans le monde.

Mortalité

Les patients souffrant de TRD sont souvent incapables d’effectuer des tâches quotidiennes, sont plus susceptibles de recevoir des prestations d’invalidité ou d’aide sociale et souffrent plus souvent de pathologies concomitantes que les patients atteints de MDD qui ne souffrent pas de TRD.

On estime que les coûts médicaux directs pour les patients atteints de TRD sont deux à trois fois plus élevés que pour les patients atteints de MDD sans TRD, en raison, entre autres, de taux d’hospitalisation plus élevés et de durées moyennes d’hospitalisation plus longues.

Les patients atteints de TRD ont une mortalité toutes causes confondues plus élevée que les patients atteints de MDM sans TRD.