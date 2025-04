TLC China-Japão-Coreia do Sul: 13 anos de negociações

O TLC entre a China, o Japão e a Coreia do Sul está em negociação há 13 anos, com a perspectiva de uma conclusão acelerada.

Essas três nações estão entre os dez maiores exportadores e importadores de mercadorias do mundo, representam um quinto da população mundial e, juntas, respondem por 23,4% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial.

TLC entre China, Japão e Coreia do Sul

O ministro do comércio do Japão, Yoji Muto, o ministro da Coreia do Sul, Ahn Duk-geun, e o ministro da China, Wang Wentao, reuniram-se em Seul no domingo e emitiram uma declaração conjunta logo em seguida.

“Estamos mantendo conversações para acelerar as negociações para um TLC trilateral com o objetivo de alcançar um TLC livre, justo, abrangente, de alta qualidade e mutuamente benéfico com seu próprio valor”, disseram eles no documento.

Abaixo estão as exportações de cada uma dessas três nações em 2024, em milhões de dólares:

China : 3.575.500.

Japão : 707.300.

Coreia do Sul: 684.700.

Em 2024, a China foi classificada como o maior exportador de mercadorias do mundo, enquanto o Japão ficou em quinto lugar e a Coreia do Sul em oitavo.

Negociações comerciais

De acordo com o The Japan Times, todos os três países são importantes parceiros comerciais dos Estados Unidos, mas questões históricas e disputas territoriais têm frequentemente causado tensões entre os estados vizinhos.

Algumas informações básicas: essa foi a primeira reunião entre os ministros do comércio dessas três nações asiáticas em mais de cinco anos e o TLC entre elas não foi concluído desde o início das negociações em 2012.

Estas são suas importações em 2024, em milhões de dólares:

China : 2.587.300.

Japão : 742.900.

Coreia do Sul: 699.000.

A China foi o segundo maior importador de mercadorias do mundo, o Japão ficou em quinto lugar e a Coreia do Sul em décimo.

Embora os ministros do comércio desses países tenham anunciado o aumento da cooperação comercial e econômica entre eles, não fizeram nenhuma declaração explicitamente relacionada às novas tarifas aprovadas ou planejadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

As tarifas de Trump

As tarifas de 25% sobre carros importados entraram em vigor em 3 de abril de 2025. Além disso, uma tarifa de 25% será aplicada a determinadas autopeças, que entrará em vigor até 3 de maio, embora a data exata seja confirmada em um próximo aviso.

A partir de 12 de março de 2025, tarifas de 25% sobre produtos de aço e alumínio também estarão em vigor. Por outro lado, as tarifas de 25% sobre o México e o Canadá foram suspensas até 2 de abril de 2025.

A partir de 4 de fevereiro de 2025, todos os produtos chineses enfrentarão uma tarifa adicional de 10%. Além disso, a partir de 4 de março, outros 10% foram adicionados, aumentando a carga tarifária.

Tarifas recíprocas com taxas diferenciadas para diferentes países também serão anunciadas, com um possível anúncio nesta terça ou quarta-feira.

Em 25 de fevereiro, Donald Trump assinou uma ordem para iniciar uma investigação. Seu objetivo é determinar se é do interesse dos EUA impor tarifas sobre as importações de cobre de todo o mundo.