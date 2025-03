15 anos de exportações de autopeças do México: 2010-2024

As exportações de autopeças do México foram de US$ 121,693 bilhões em 2024 e a Indústria Nacional de Autopeças (INA) projeta que elas aumentarão para US$ 124,014 bilhões em 2025.

Comparando o valor de 2024 com 2023, essas vendas externas aumentaram a uma taxa anual de 1,2%.

Se a cifra for comparada com 2010, o aumento acumulado será de 137%.

Julio Galván, gerente de estudos econômicos do INA, apresentou os dados acima em uma coletiva de imprensa na Cidade do México na segunda-feira.

Exportações de autopeças

Por sua vez, José Rogelio Garza Garza, presidente da Associação Mexicana da Indústria Automotiva (AMIA), informou na segunda-feira que 8,2% dos veículos leves exportados do México para o mercado norte-americano estão em conformidade com as regras de origem do Tratado entre México, Estados Unidos e Canadá (T-MEC).

O relatório também indicou que a porcentagem correspondente das exportações de autopeças é de 20,4%.

Desde 4 de março, a alfândega dos EUA começou a cobrar uma tarifa geral de 25% sobre todas as importações de produtos originários do México e do Canadá, embora as importações de produtos canadenses relacionados à energia estejam sujeitas a uma tarifa de 10%.

Negociações

A tarifa de 25% imposta pelo presidente Donald Trump impulsionará um aumento nas exportações mexicanas para os Estados Unidos no âmbito do T-MEC. De acordo com Marcelo Ebrard, Secretário de Economia, essa porcentagem aumentará de aproximadamente 50 a 90%.

Para exportar do México, há duas alternativas. A primeira é aproveitar as vantagens do T-MEC e evitar as tarifas. A segunda é cumprir as regras da OMC e pagar uma tarifa de 25%. Em média, a tarifa de Nação Mais Favorecida (MFN) nos EUA é de 2,2% (média ponderada pelo comércio).

Antes do segundo mandato de Trump, exportar sob MFN significava pagar uma tarifa reduzida. Entretanto, desde 4 de março, as empresas devem cobrir 25%, o que aumenta significativamente seus custos de exportação.