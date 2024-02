Tiendas 3B: le modèle d’entreprise de BBB Foods

Tiendas 3B, une chaîne mexicaine de magasins à prix réduits appartenant à BBB Foods Inc, exploitait 2 288 magasins à la fin de 2023, avec un chiffre d’affaires annuel de 2,3 milliards de dollars.

Basée à Mexico et fondée par Anthony Hatoum, Tiendas 3B opère principalement dans le secteur des épiceries et des magasins de proximité et se caractérise par une variété de produits à des prix abordables.

L’entreprise est un pionnier et un leader du modèle d’épicerie hard discount au Mexique et l’un des détaillants dont la croissance est la plus rapide dans le pays, si l’on en juge par les taux de croissance de ses ventes et de ses magasins.

Que signifie 3B? Le nom fait référence à «Bueno, Bonito y Barato», un dicton mexicain qui se traduit par «Bien, agréable et abordable».

Cette expression résume la mission de BBB Foods: offrir une valeur irrésistible aux consommateurs soucieux de leur budget en leur proposant des produits de grande qualité à des prix avantageux.

De 2020 à 2022, le chiffre d’affaires total de cette entreprise a augmenté à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 34,4%, atteignant 32,6 milliards de pesos (1,85 milliard de dollars) en 2022, et son nombre de magasins est passé de 1,249 à la fin de l’année 2020 à 2,288 à la fin de l’année 2023, ce qui représente un TCAC de 22,4%.

Son chiffre d’affaires total pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2023 était de 41,2 milliards de pesos (2,3 milliards de dollars).

Tiendas 3B

Le modèle d’entreprise de la société est simple mais perturbateur : elle propose un assortiment limité de produits qui couvrent les besoins alimentaires quotidiens de ses clients.

BBB Foods fixe le prix de ses produits de manière à offrir le meilleur rapport qualité-prix du marché: le prix durable le plus bas du marché pour une qualité donnée.

Les magasins sont également pratiques, car ils sont généralement situés dans des quartiers centraux qui permettent des visites quotidiennes et minimisent les besoins de transport de leurs clients.

Les clients se rendent dans les 3B Shops en moyenne trois à quatre fois par semaine pour une ou deux journées de shopping.

La gamme de produits des 3B Shops se compose d’environ 800 unités de gestion des stocks (UGS) de produits de marque, de marque de distributeur et de produits ponctuels.

D’une part, BBB Foods vend des produits de marque, qu’elle propose au prix le plus bas du marché afin d’attirer les clients et de stimuler le trafic. Pour 2022 et les neuf mois clos le 30 septembre 2023, les produits de marque ont représenté respectivement 51,8% et 48,8% de ses ventes.

D’autre part, les produits de marque privée sont des produits que l’entreprise a développés elle-même et dont elle estime qu’ils sont de qualité comparable ou supérieure à l’alternative de marque équivalente proposée dans ses magasins.

Pour 2022 et les neuf mois clos le 30 septembre 2023, les produits sous marque de distributeur ont représenté respectivement 42,8% et 45,4% des ventes.