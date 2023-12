USTR: insécurité alimentaire et biotechnologie

La représentation commerciale des États-Unis (USTR) a souligné que la biotechnologie contribue à réduire l’insécurité alimentaire.

De leur point de vue, les biotechnologies modernes peuvent augmenter considérablement la production agricole en protégeant les plantes contre les facteurs qui réduisent les rendements, tels que les parasites, les maladies, la détérioration, le changement climatique et les conditions météorologiques extrêmes.

Selon l’USTR, jusqu’à 40 % de la production agricole mondiale est perdue chaque année à cause des parasites.

Pour défendre une affaire concernant des restrictions sur les importations de maïs au Mexique, l’USTR a fait valoir ces positions devant un groupe spécial de règlement des différends dans le cadre de l’accord Mexique-États-Unis-Canada (ACEUM).

En outre, l’USTR note que l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a estimé que les maladies des plantes coûtent à l’économie mondiale plus de 220 milliards de dollars chaque année, et que les insectes envahissants coûtent à l’économie mondiale au moins 70 milliards de dollars.

Les pertes sont particulièrement élevées dans les pays en développement.

Selon la FAO, la sécurité alimentaire existe lorsque «tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive qui satisfait leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires» et englobe quatre dimensions : la disponibilité, l’accès, l’utilisation et la stabilité.

Insécurité alimentaire

Les effets du changement climatique (baisse des rendements, instabilité de l’approvisionnement en eau et apparition de maladies végétales), ainsi que l’augmentation de l’incidence des phénomènes météorologiques extrêmes, exercent une pression croissante sur les quatre dimensions de la sécurité alimentaire, en particulier pour les habitants des pays en développement.

L’insécurité alimentaire modérée à sévère augmente dans le monde depuis 2014.

Environ 2,4 milliards de personnes dans le monde (29,6%) étaient en situation d’insécurité alimentaire modérée ou grave en 2022, dont environ 900 millions (11,3% de la population mondiale) en situation d’insécurité alimentaire grave.

Pour l’USTR, la biotechnologie est considérée comme l’une des méthodes les plus rentables et les plus respectueuses de l’environnement pour résoudre ce problème.

Il note également que le rapport Transgenic Plants and Global Agriculture, préparé par sept académies des sciences nationales et internationales, dont l’Académie mexicaine des sciences, conclut que la biotechnologie moderne a un rôle à jouer dans la lutte contre l’insécurité alimentaire mondiale.

Autre fait souligné par l’USTR : plus de 100 lauréats du prix Nobel (41 en médecine, 25 en physique et 34 en chimie) se sont unis pour promouvoir les cultures génétiquement modifiées en tant que moyen sûr de répondre à la demande d’une population mondiale croissante et pour dénoncer les informations erronées concernant les produits alimentaires génétiquement modifiés.