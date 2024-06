Tiendas 3B et OXXO: des histoires à succès

L’expansion de Tiendas 3B et OXXO est une réussite et les perspectives sont favorables.

Pour BBB Foods, propriétaire de Tiendas 3B, le Mexique représente une opportunité importante en raison de la faible pénétration du hard discount dans le pays.

BBB Foods estime qu’il est possible d’ouvrir au moins 12,000 magasins Tiendas 3B supplémentaires dans les zones urbaines du Mexique, compte tenu des niveaux de population actuels.

Les magasins 3B et OXXO

À cette fin, l’entreprise a identifié des municipalités de plus de 10,000 habitants, car chacun de ses magasins dessert un nombre similaire de personnes dans une zone de 800 mètres autour de chaque magasin.

Cela signifie que le nombre de ses 1,892 magasins enregistrés sera multiplié par six d’ici au 31 décembre 2022.

En outre, au 31 décembre 2022, le Mexique ne comptait qu’environ 26 hard discounters par million d’habitants, un chiffre considérablement inférieur à celui de marchés similaires tels que la Turquie, l’Allemagne et la Pologne, qui comptaient respectivement 261, 89 et 117 magasins par million d’habitants, selon les données d’Euromonitor.

Si le Mexique devait atteindre un taux de pénétration similaire à la moyenne de ces pays (environ 156 hard discounters par million d’habitants), le nombre total de hard discounters pourrait atteindre environ 20 064, sur la base de la population mexicaine de 129 millions d’habitants.

Expansion

Selon BBB Foods, cela représenterait environ 16,700 magasins supplémentaires par rapport aux 3,900 magasins en activité au 31 décembre 2022.

Pour mieux situer le contexte, OXXO, la principale chaîne du marché mexicain des supérettes, exploitait 21 458 magasins au 31 décembre 2022.

Le champ d’expansion est donc clair et la comparaison avec d’autres marchés souligne l’important potentiel de croissance de Tiendas 3B au Mexique.

L’exécutif

Alejandro Davila est le directeur central de l’immobilier de BBB Foods.

Avant de rejoindre Tiendas 3B en 2022, Dávila a travaillé chez OXXO, où il a occupé le poste de directeur général d’OXXO Colombie et a été étroitement impliqué dans l’expansion internationale d’OXXO, supervisant la croissance de l’entreprise en Colombie, au Chili, au Brésil et au Pérou entre 2018 et 2021.