BBB Foods ouvre un nouveau magasin 3B toutes les 22 heures

BBB Foods, fondé par K. Anthony Hatoum, a ouvert un nouveau magasin 3B toutes les 22 heures en 2023, ce qui témoigne de son expansion rapide.

À quoi ressemble leur modèle d’entreprise? Le nom 3B signifie «Bueno, Bonito y Barato» (bon, agréable et bon marché) et chaque magasin propose un assortiment limité de produits qui couvrent les besoins alimentaires quotidiens de ses clients au Mexique.

En plus d’être une organisation décentralisée, elle a une culture qui valorise l’efficacité et la simplicité.

Son réseau opérationnel comprend 2,288 magasins, 21,924 employés et 14 centres de distribution.

Ses revenus s’élèvent à 44,078 millions de pesos en 2023.

Quelle a été la croissance de BBB Foods au cours des quatre dernières années? En 2019, l’entreprise comptait 1,096 magasins et réalisait un chiffre d’affaires de 13,994 milliards de pesos.

Par conséquent, le nombre de magasins a enregistré un taux de croissance annuel composé de 20,2% et le même taux pour ses revenus était de 33,2%.

BBB Foods

La croissance de l’entreprise, mesurée par le nombre de magasins en 2023, a été plus rapide que celle de tout autre détaillant en alimentation au Mexique.

À cette fin, l’entreprise cherche à obtenir les emplacements les plus attrayants pour les nouveaux magasins, qui nécessitent des dépenses d’investissement relativement faibles.

L’entreprise attribue également son succès à la capacité de ses magasins à générer des flux de trésorerie, ce qui lui permet d’obtenir des périodes de remboursement intéressantes en moyenne.

Qui est K. Anthony Hatoum? Anthony Hatoum est le fondateur, le président du conseil d’administration et le directeur général de la société.

Après avoir commencé sa carrière dans la division banque d’investissement de J.P. Morgan à New York, puis comme Senior Engagement Manager chez McKinsey & Co. à New York, il a rejoint le groupe mondial de capital-investissement de Merrill Lynch en tant que Managing Director.

Dans ce dernier rôle, il s’est occupé de BIM, le détaillant turc de produits alimentaires à prix réduits.

K. Anthony Hatoum

Fort de cette expérience, il a lancé la première d’une série d’entreprises en 1998 et a également cofondé Advantage Card, un programme de fidélisation, de crédit à la consommation et de cartes de crédit de premier plan en Turquie.

Il a ensuite cofondé E-bebek, l’un des principaux détaillants de produits pour bébés en Turquie et l’un des premiers détaillants en ligne du pays.

Hatoum est titulaire d’une licence en génie civil de l’université de Columbia, d’une maîtrise en génie civil du Massachusetts Institute of Technology et d’un MBA de la Stanford Graduate School of Business.