En Chine, la consommation ne repart pas, en raison de la prudence des consommateurs chinois, qui constatent que parmi la population jeune, il y a un taux de chômage de 20%, indique la Coface.

Selon l’assureur-crédit français, même le gouvernement chinois ne publie plus cette donnée, «parce qu’elle ne cessait d’augmenter».

Dans le même temps, les prix des logements chutent en Chine, provoquant une crise immobilière.

Lors d’une conférence de presse, Bruno de Moura Fernandes, directeur de la recherche macroéconomique à la Coface, a déclaré que cette baisse de la consommation affectait le monde de différentes manières. A titre d’exemple, il a rappelé que 60% de la consommation mondiale d’acier est réalisée par la Chine.

Taux de chômage

De Moura Fernandes a indiqué que les Chinois ont augmenté leur épargne et réduit leur confiance dans la consommation.

À cela s’ajoute la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, les tensions géopolitiques ayant des conséquences sur les flux commerciaux.

Le taux de chômage américain était de 3,8% au 30 septembre 2023, contre 3,6% au 30 juin 2023.

Le taux de chômage en Chine était de 5,2% au 30 septembre 2023, contre 5,5% au 30 juin 2023.

Le même analyste a décrit l’économie chinoise comme plutôt léthargique, alors que le gouvernement tente de relancer l’activité avec des incitants, mais sans qu’il soit clair qu’ils soient suffisants pour relancer l’économie de manière durable.

L’économie chinoise est généralement considérée comme un marché émergent et peut être affectée de manière significative par les conditions et les politiques économiques et politiques en Chine et dans les pays asiatiques environnants.

L’économie chinoise, qui est passée d’une économie planifiée à une économie plus orientée vers le marché, diffère des économies de la plupart des pays développés à bien des égards, notamment en ce qui concerne le niveau d’implication du gouvernement, le stade de développement, la croissance, le taux de change, le contrôle des devises et l’allocation des ressources.

Bien que la plupart des actifs productifs en Chine soient toujours détenus par le gouvernement chinois à différents niveaux, ce dernier a mis en œuvre des mesures de réforme économique qui mettent l’accent sur l’utilisation des forces du marché dans le développement de l’économie chinoise et sur un niveau élevé d’autonomie de gestion.